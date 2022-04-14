林千渟疫情下食外賣食到厭　上飲食節目求健康餐單

繼早前陳穎欣上香港開電視節目《疫境中的餐桌》「搞搞震」後，其師妹林千渟（前名林婷）近日獲邀擔任節目嘉賓，與名廚張錦祥（Ricky）及余健志（Jacky）炮製美食。近年轉攻電影的林千渟原來之前甚少上飲食節目，更謂比想像中容易，她說︰「因為有廚師喺隔籬陪住，而且好多食材佢哋都準備好，我成日覺得煮嘢食其實最難嘅係準備啲好適合嘅食材，我覺得今次係好好嘅經驗。」

林千渟作客香港開電視節目《疫境中的餐桌》。

由於疫情期間，不少拍攝工作都延期，林千渟多留在家中，自然下廚比以往多，她說︰「有時候叫外賣真係叫做到好攰同埋好悶，想試下啲新嘢同埋真係想食得健康啲，始終外賣都會比較鹹又多味精，所以疫情真系行入廚房多咗，因為都真係想煮多啲健康少少嘅嘢食，煮清啲。」今次上飲食節目，她直言學多不少煮得健康的方法，她說疫情下要「養生」，她表示︰「好似點樣唔落油去煮雞扒，細個時候就會中意食啲炸嘢，但人大咗就會諗想食多啲健康嘅嘢。」

至於早前參加真人騷節目《賭命夫妻》而為人熟悉的李月兒 （Luna） ，也擔任其中一集《疫境中的餐桌》的嘉賓，由於老公開餐廳及愛下廚，故平時Luna甚少下廚，她笑言今次上飲食節目要「學有所成」返家威番次，她說︰「佢煮西餐多同鍾意研究肉類，平時讚牛肉嘅脂肪靚多過讚我靚，好激氣。節目上同師傅一齊由頭到尾煎牛扒同火炙和牛粒，發現原來煮西餐冇想像中咁麻煩，我決定返屋企都要整畀老公食威番一次畀佢睇。」