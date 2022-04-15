麥明詩認「左膠」　爆曾遭白人「微歧視」：當眾除褲問見過咁大未

無綫（TVB）劇集《金宵大廈2》單元四《姐姐》最近引起極大迴響，繼法新社港澳台主管Jerome Taylor指飾演菲律賓外傭Louisa的黃婉華塗黑皮膚行為不妥後，前港姐冠軍麥明詩（Louisa）亦有對事件表示關注，更在社交平台上寫道：「香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，Represent（代表）番自己種族，而唔係由另一個種族去Represent，唔係更好咩？」令不少人覺得她「左膠」、「偽善」。

麥明詩亦有關注事件。（IG@louisa_mak）

黃婉華演《金宵大廈2》畫面：

+ 41

金宵大廈2｜麥明詩抨擊黃婉華塗黑演外傭：俾少數族裔演出唔好咩

林作疑藉Netflix神劇暗諷舊愛麥明詩：唔通林作就要搵林作扮咩

今晚（15/4），Louisa亦有在社交網站出Post回應批評：「我價值觀係偏左，即係有啲人口中嘅『左膠』，其實每人都可以選擇自己嘅立場同價值觀，我對件事有感覺係因為我嘅個人經歷，如喺英國讀書時係有受過microaggression（微歧視），如白人同學模仿accent（口音）嘅嘲笑，當眾除褲問你見過咁大未（當然大部分同學超好超nice），明白係人性並接受但係覺得如果冇就更好囉，所以喺香港變番做『大多數』嘅時候，會對其他地方黎嘅人都比較sensitive（敏感），係，係寧願矯枉過正，呢個係我立場，不喜可以繼續插。而且唔同人有唔同經歷因此有唔同嘅睇法，也是非常理解的，有啲人超有自信覺得被人串被人笑佢都好喜歡咁都唔出奇。」

點擊下圖觀看Louisa的帖文附圖：

而Louisa又指出以前白人扮華人，塗黃自己皮膚兼講帶有口音的英文，未必令華人感到欣賞：「順帶一提，我都唔係第一次講偏左嘅觀點，每次都俾人問候㗎啦，難道我唔知有唔少人憎『左膠』勝於一切。但係我發覺如果我淨係喺幕前嘅話（單一收入源），我會唔敢講我想講嘅嘢，冇必要無啦啦乞人憎。講真，如果一個人講嘅嘢個個都同意，就冇必要講啦。」