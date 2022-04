現年40歲的Kim Kardashian憑真人騷《Keeping Up With The Kardashians》而爆紅,除了成為不少女士仿效的對象,更成為各大品牌的寵兒。近月Kim經常以超貼身的時尚造型出席公開活動,除了欣賞她玲瓏浮凸的好身材之外,有不少網民都熱烈討論究竟Kim人有三急時,究竟如何去廁所?

日前接受節目訪問時,提到Kim Kardashian幾乎每個造型都極度貼身,難穿又難脫,每次都需要專人協助才能將服裝脫下,尤其是上月出席現身巴黎出席時裝周的黃色「膠紙裝」。Kim承認服裝極為不方便,並親自揭開謎團,指每次穿上這類型的服裝時,都一定會穿上尿片,並指舒適並不是重點,要成為焦點才是目的:「我認為不需要去廁所,非常方便。另外,我亦不在乎要穿多久或有多不舒服!」

點擊下圖看更多Kim的性感靚相: