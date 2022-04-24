聲生不息｜海報連環出錯　遭網民斥唔尊重：麻煩校對用心點

無綫與芒果TV攜手合辦嘅音樂節目《聲生不息》將在星期日 (24日)播出，幾方主辦連日來都十分賣力宣傳。不過，日前《聲生不息》官方微博上載嘅幾張海報，竟然連環出錯！官博上載嘅海報均以香港街道作為背景，內容除有 「4/24 好歌獻給你」之外，亦挑選了多位歌手如張國榮、陳奕迅、Dear Jane、陳慧嫻等人的經曲作品，將其中的歌詞放在海報上。



《聲生不息》於周日播出，芒果TV將於當日中午12點上架，而湖南衛視晚上7點30分播出，TVB則在8點30分播出。

之不過，海報上載後，有網民隨即發現譚詠麟《朋友》的「繁星流動 和你同路」變成在「繁星涌动」； 而林志美《初戀》當中的「分分鐘都盼望與他相見」，在海報中「他」變成了「她」；而Dear Jane的《哪裡只得我共你》無論是歌名或歌詞部分，都變成了「那里只得我共你」，雖說海報當中的字體以簡體字呈現，但好明顯此次的連環出錯與簡體或繁體字無錯，無疑是對歌曲本身的一眾製作人十分不尊重，網民直斥「麻煩校對用心點」，其後官博稍稍地將海報更正，但並未有作任何解釋或道歉。

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除咗海報出錯之外，其實就連《聲生不息》主題曲、由16位藝人重新演繹嘅《好歌獻給你》亦被發現有「錯」：MV中從未出現過「陪伴渡過黑暗長夜」這一句歌詞，盡管能夠見到眾人的口形是在唱「陪伴渡過黑暗長夜」，但無論是聲音或字幕都會變成「陽光在我心裡照耀」，明顯是經過後期修改，有網民估計「陪伴渡過黑暗長夜」中的黑暗長夜可能屬於物感字眼，所以電視台才有此舉。