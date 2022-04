王敏德與馬詩慧的26歲二女王麗嘉(Irisa)早前一改以往形象,把多年長髮剪掉,變成了相當短的男仔頭,勁有新鮮感,且多了份時尚感,有種型格超模臉的感覺。日前她又再轉新髮型換新髮色,染了超激熒光紛紅色,十分之搶眼。她於IG分享這個新造型靚相並留言表示:「am i going crazy… or am i just bored? probably both. (我就嚟痴線....抑或我只是悶?可能兩樣都係)」而她的其中一張相是用了美顏濾鏡,把雙眼變大幾倍,鼻子亦奇怪了,成個樣好嚇人。

