黎美言長文回應HotCha內訌：組合嘅Proposal Idea都只得我做

由張惠雅(Regen)、張紋嘉(Crystal)和 黎美言(Winkie)三人組成的女子組合HotCha,2007年成立,雖已在2014年解散,但成員間是非近日再度引爆,Regen早前接受電台訪問時大談組合往事,激嬲Winkie聲淚俱下爆Regen無品兼自私 ,又指控Crystal才是傷害她更深。

4月26日Winkie更新IG,長文回應自己忍足15年第一次爆發:「15年嘅第一次公開表達真正感受,亦係 『最後一次提及』,唔需要再被逼(迫)官腔口吻。我明白我表達能力唔好,所以我先需要用直接嘅方式去同人溝通,唔識兜好多圈,但我從來冇傷害過人,我只想一齊做好件事努力工作、從來絕無私心、組合嘅proposal idea都係只係得我一個人做。」

2018年HotCha重組,舉辦《HotCha Are U My Best Friend十周年回憶慈善演唱會》。(葉志明 攝)