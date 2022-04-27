黎美言長文回應HotCha內訌：組合嘅Proposal Idea都只得我做

【HotCha不和／Regen／Winkie】數到香港其中一個經典人氣女子組合HotCha一定必不可少。（唱片封面照）

由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）和 黎美言（Winkie）三人組成的女子組合HotCha，2007年成立，雖已在2014年解散，但成員間是非近日再度引爆，Regen早前接受電台訪問時大談組合往事，激嬲Winkie聲淚俱下爆Regen無品兼自私 ，又指控Crystal才是傷害她更深。

黎美言自爆15年冤屈氣難消。（陳順禎攝）

4月26日Winkie更新IG，長文回應自己忍足15年第一次爆發：「15年嘅第一次公開表達真正感受，亦係 『最後一次提及』，唔需要再被逼（迫）官腔口吻。我明白我表達能力唔好，所以我先需要用直接嘅方式去同人溝通，唔識兜好多圈，但我從來冇傷害過人，我只想一齊做好件事努力工作、從來絕無私心、組合嘅proposal idea都係只係得我一個人做。」

2018年HotCha重組，舉辦《HotCha Are U My Best Friend十周年回憶慈善演唱會》。（葉志明 攝）

她重申自己很愛這個組合品牌及出過的歌曲：「一直單方面好愛大家明白未？這個回憶係屬於我同我嘅歌迷，當年我同Fans喺blog到互相回信、互相傾偈永遠記得so sweet，So Supportive! 你哋喺我心目中最棒嘅Number 1 ! 呢件事唔係必然、所以我一向好要珍惜～就算將來我開個人嘅show我都會唱組合嘅歌，因為我喺呢度出生成了我，不用消費，本身已經係呢個組合，陪我到80歲仲會提。」

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