現年33歲的陳芷尤(Apple)雖然已於2019年離開無綫(TVB)回到老家新加坡發展,但她仍然常常更新IG,所以香港粉絲仍然可以知道她的最新動向。昨日(27/4),她便在IG貼出之前在泰國布吉拍攝的泳照,並在帖文中寫道:「What’s one song that comes first to your mind? Mine will be “Don’t worry, be happy“ by bobby mc Ferrin(你第一時間諗到邊隻歌?我係Bobby McFerrin嘅《Don’t worry, be happy》)」。其實Apple在新加坡發展得非常順利,其主演的電影《女兵外傳》亦在當地和馬來西亞賀歲檔上映,反應不錯,所以都好未必好快有機會重返香港娛樂圈喇!

