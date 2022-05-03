黃翠如馬來西亞開工錯過唐詩詠41歲生日　曬姊妹二人合照：等我

唐詩詠與黃翠如是圈中的好姊妹，在對方的社交平台上不時會看到對方的身影，她們還非常重視生日，往年大家都會現身為對方慶祝生日，姊妹情深。唐詩詠今日（3/5）迎來她的41歲生日，不過好姊妹黃翠如仍然遠在馬來西亞工作，未能返港，但是她仍然不忘為唐詩詠送上生日祝福。

黃翠如遠在馬來西亞仍然不忘為唐詩詠送上生日祝福。（IG/@wongtsuiyu）

黃翠如在Instagram上曬出多張二人的舊照，並在帖文中分享二人的相處的點滴：「生日快樂，我的NAT。翻着相簿，找到很多我們的moments，在紐約的美麗夜景下遊客一下，非常不配合地跟你的一張飯前照、被你迫去做gym、韓國深宵，洗澡後我逼你跟我去便利店食杯麵。看着看着已經很快樂。願你生日快樂，天天快樂，等我」，而唐詩詠則回應：「我們的時光總是特別……短暫呀」，透過二人之間的對話內容，可見二人有着深厚的感情。

唐詩詠曬黃翠如合照力證好姊妹 打破不和傳聞：不帶刺的純真友情

透過二人之間的對話內容，可見二人有着深厚的感情。（IG/@wongtsuiyu）

洪永城（Tony）早前在節目《人夫放假約出去滾》透露，自己曾經有位前女友介意他和黃翠如的關係，因而心中「有條刺」，不少人都認為該女友指的就是唐詩詠，不過唐詩詠事隔不久就在社交平台上曬與黃翠如的合照，力證二人是好朋友，看來這次黃翠如為賀唐詩詠生日而曬出合照，可以再次證明姊妹之情。

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