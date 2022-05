兩年未有推出新歌的張子丰(Fred)日前一口氣推出兩首作品《保持通話 KEEP IN TOUCH》和《保持通話 DON'T HANG UP》,大玩「一歌兩曲」概念,《保持通話 KEEP IN TOUCH》充滿電子音樂元素,而《保持通話 DON'T HANG UP》則走抒情歌路線,為樂迷帶來雙重驚喜。

身兼歌手和演員的張子丰去年便憑無綫(TVB)劇集《智能愛人》超級智能機械人Dan一角而獲得觀眾注意。雖然一直忙於拍劇,但七年前成立製作公司的他仍然堅持遊走在不同的工作崗位,已執導超過七十部作品的他去年更憑敖嘉年主演的微電影《有拖冇欠》,在第八屆《微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)》贏得「最佳微電影金獎」及「最佳劇本」。不過,他仍然覺得自己要達到心目中成就仍有一段距離:「要做一個更強的導演就是要成為更強的人,不斷令自己進步。」所以參演劇集拍攝時仍會細心觀察其他導演的拍攝手法。

張子丰今次拍攝也是親力親為做導演。