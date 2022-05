陳浚霆突發派散水餅疑離巢　IG出post感激大家的愛

香港藝人陳浚霆於2014年參與無綫電視(TVB)節目《超級巨聲4》落選,其後加入了藝員訓練班,再簽約成為藝人。2016年因為與江美儀主持TVB的綜藝節目《街市遊樂團》中被江美儀指罵而為人認識,後於2017年加入TVB處境劇《愛 回家之開心速遞》飾演「龍璟風」一角而受到注目。

江美儀在節目中經常鬧陳浚霆,不過Andrew話只是節目效果,其實森美小儀都是同一招,網民無需太大反應。(網上截圖)

於同年10月,陳浚霆因為與TVB在合約上存有分歧而選擇離開TVB往外闖,在陳浚霆離開TVB後,因劇集《愛回家》並沒有交代「龍璟風」之向,所以觀眾一直尋找他的去向。而陳浚霆亦於2020年重返TVB,以及返回《愛回家》劇組繼續出演「龍璟風」一角,風少回歸劇集人氣當然爆燈,除了接龍「尋寶圖」,連在龍家及熊家都有不少的戲份,在劇中除了與 Rebecca(沈可欣飾)成為好姊妹,又和群姐(許思敏飾)成為緋聞情侶,更與熊心如(蘇韻姿飾)曖昧,戲份都相當多。

《愛 回家之開心速遞》飾演「龍璟風」 (ig@chandrew117)

今日(5日),陳浚霆在社交平台的限時上載了一段短片,更Hagtag「散水餅」,並留言「Thanks for all the love」,令人聯想到陳浚霆是否又再離開《愛回家》劇組,原來是一個美麗的誤會,陳浚霆只是合約由邵氏轉到TVB,正式做TVB親生仔。

令人聯想到陳浚霆是否又再離開《愛回家》劇組 (ig@chandrew117)

