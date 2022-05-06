陳浚霆突發派散水餅疑離巢　IG出post感激大家的愛

香港藝人陳浚霆於2014年參與無綫電視（TVB）節目《超級巨聲4》落選，其後加入了藝員訓練班，再簽約成為藝人。2016年因為與江美儀主持TVB的綜藝節目《街市遊樂團》中被江美儀指罵而為人認識，後於2017年加入TVB處境劇《愛 回家之開心速遞》飾演「龍璟風」一角而受到注目。

江美儀在節目中經常鬧陳浚霆，不過Andrew話只是節目效果，其實森美小儀都是同一招，網民無需太大反應。（網上截圖）

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於同年10月，陳浚霆因為與TVB在合約上存有分歧而選擇離開TVB往外闖，在陳浚霆離開TVB後，因劇集《愛回家》並沒有交代「龍璟風」之向，所以觀眾一直尋找他的去向。而陳浚霆亦於2020年重返TVB，以及返回《愛回家》劇組繼續出演「龍璟風」一角，風少回歸劇集人氣當然爆燈，除了接龍「尋寶圖」，連在龍家及熊家都有不少的戲份，在劇中除了與 Rebecca（沈可欣飾）成為好姊妹，又和群姐（許思敏飾）成為緋聞情侶，更與熊心如（蘇韻姿飾）曖昧，戲份都相當多。

《愛 回家之開心速遞》飾演「龍璟風」 (ig@chandrew117)

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今日（5日），陳浚霆在社交平台的限時上載了一段短片，更Hagtag「散水餅」，並留言「Thanks for all the love」，令人聯想到陳浚霆是否又再離開《愛回家》劇組，原來是一個美麗的誤會，陳浚霆只是合約由邵氏轉到TVB，正式做TVB親生仔。

令人聯想到陳浚霆是否又再離開《愛回家》劇組 (ig@chandrew117)

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