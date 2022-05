勁騎26︱Lokman指Alton地位無人能及　罕談MIRROR被分上下弦感受

ViuTV綜藝節目《勁騎26》今晚(6日)播出的第10集講到,Alton召集MIRROR兄弟Lokman、AK,Tiger一齊ride車,度身訂做一日行程。做兄弟就預了「上刀山、落油鑊,在所不辭」,他們決意征服高難度山頭,期間於一條斜路發生意外,Lokman載著Tiger的電單車難以前進,不斷向後倒退,場面驚險萬分。大家唯有齊齊落車推車,發揮合作精神。Alton事後形容過程「拋頭顱、灑熱血」,自己將畢生難忘此事。



Alton召集MIRROR兄弟Lokman、AK,Tiger一齊ride車。

之後四人在山頂平原紮營生火煮美食,邊食邊盡訴心中情。Alton特意為Lokman煮了一碟韓式牛肉包生菜,勾起二人的共同回憶。原來Alton和Lokman在組成MIRROR之前,曾因為跳舞比賽而一起在韓國待了一個月,因此成為好友。二人講起由跳舞到組成MIRROR,直到現在還一起奮鬥,Lokman更表示12個人入邊無人可以取代和Alton的關係,四人更罕有談及坊間將MIRROR分為「上弦」、「下弦」的看法及感受,場面感人。預告中,AK說:「我自己心目中冇擺呢個秤喺度」,Tiger表示:「總之We are one and all,從不分你跟我。」