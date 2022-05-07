食腦喪B丨何廣沛重提朱智賢偷食事件　「食蛋糕唔會嬲到而家啦」

無綫 （TVB）電視劇集《食腦喪B》播出之後，最受觀眾關注的除了是「食腦三子」的幽默感外，想必就是朱智賢與黎振燁的感情線，在劇集中由朱智賢飾演的大A姐因為外婆的離世而感到內疚，此時又黎振燁飾演的Scott現身安慰大A姐，而二人的感情亦因此有更新的發展。不過後來Scott突然對大A姐的態度非常冷淡，就連她疑似感染病毒亦不肯到醫院探望。

最受觀眾關注的除了是「食腦三子」的幽默感外，想必就是朱智賢與黎振燁的感情線（劇照）

至於這感情線如此受到觀眾關注的原因，是因為在拍攝這部電視劇之後，朱智賢及黎振燁分別背着男友及懷孕中的老婆偷食，二人被揭發在荒山野嶺中食蛋糕，隨後朱智賢在男友謝東閔的陪同下出席記者會公開道歉，在經歷近兩年的雪藏後，公司亦慢慢解封朱智賢。而偷食事件中的男主角黎振燁就沒有朱智賢好運，雖然他獲得老婆的原諒，但是因形象嚴重受損而退出娛樂圈。

「食腦三子」昨日（6/5）在Facebook進行直播亦有提及當年事。（Facebook/@何廣沛）

近日舊事重提的不只觀眾，就連「食腦三子」昨日（6/5）在Facebook進行直播亦有提及當年事，期間方紹聰認為劇中Scott是壞人，而何廣沛此時居然說：「佢搶咗大A姐啫！唔一定係壞人嚟嘅。（唔係，佢一定係壞人！）食個蛋糕啫，唔會嬲到而家啦！」，只見鄭子浩和方紹聰大吃一驚，隨後方紹聰補充說：「嘩！我飲咗酒都唔敢咁講！你咁講真係Crazy！聽日娛樂版見！」

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