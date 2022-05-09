蘇韻姿在疫情前返加國探親　媽媽同經理人夾埋送生日蛋糕到劇組

無綫電視（TVB）在今日（9日）凌晨昤分播出母親節特備節目《日日媽媽好》，節目中邀請到余安安、羅敏莊及鄭洐峰擔任節目主持，而嘉實則邀請到《聲夢傳奇》的畢業生、《後生仔》及數位藝人及母親到場，節目亦安排在每一節播出後會有不同的人演唱關於母親的歌曲，如：「真的愛你」、「世上只有」及「親情」等歌曲。

余安安、羅敏莊及鄭洐峰擔任節目主持 (節目截圖)

《日日媽媽好》節目中曾與身在內地的炎明熹（Gigi）做訪問，Gigi在訪問中亦清唱《世上只有媽媽好》向媽媽表達愛意，而一眾的聲夢的畢業生亦籍著心意卡向媽媽表演愛意。而節目亦邀請到林溥來（Patrick Sir）與妻子關宛珊、黃建東與媽媽及林凱恩與媽媽到節目中分享生活點滴，黃建東在節目中提到因為媽媽年紀大了，不想任跳舞導師的媽媽要走來走去，想租舞蹈教室予母親；而林凱恩與媽媽相處則好像朋友，在林凱恩讀大學時，媽媽亦同時考上大學，最後二人可以同時間畢業。

《日日媽媽好》節目中曾與身在內地的炎明熹（Gigi）做訪問，Gigi在訪問中亦清唱《世上只有媽媽好》向媽媽表達愛意 (節目截圖)

《日日媽媽好》亦請到郭子豪、蘇韻姿及陳曉華等人到節目，大談與媽媽的相處，蘇韻姿提到幸好在疫情前能夠請到一個大假回到加拿大探望媽媽，不然會有6年沒見媽媽，蘇韻姿提到媽媽時亦不禁流下掛念的眼淚。蘇韻姿亦提到媽媽曾在她生日時，聯絡到經理人在《愛回家》劇組拍攝時神秘地送上生日蛋糕，蘇韻姿以為是劇組的安排，已經感到很高興，但一打開卡片時發現是媽媽繞過半個地球來為她安排生日蛋糕，瞬間哭得淚人，蘇韻姿在講述此事時更惹得全場嘉賓一同大哭。

蘇韻姿提到媽媽時亦不禁流下掛念的眼淚 (節目截圖)

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