廚神蔣怡整牛扒驚現「火光熊熊」兼勁大煙　網民擔心︰小心啲啊

「美女廚神」蔣怡曾於2014年在藍帶廚藝學校學廚、以全班第一名成績畢業，為了廚藝再進一步，她之後報讀過中華廚藝學院，廚藝是不容置疑的。日前，她在社交平台上載下廚的短片，引起網民的熱烈關注。



蔣怡的廚藝了得。（IG@cocochiang）

蔣怡整牛扒時好大火。（IG@cocochiang）

蔣怡拍片在家煮兩公斤重的「戰斧牛扒」，見蔣怡穿着一條的連身裙子，盡顯她的纖瘦身形。她手拿着「戰斧牛扒」的骨位，猛火一直在燒牛扒，亦見到油煙超大。雖然面前是「火光熊熊」，但蔣怡就一臉輕鬆。有網民擔心她的穿着並不適合下廚，有人表示︰「着到咁靚玩火係幾突兀」，而且她亦沒有穿圍裙等。另外，更多網民關心的，是覺得太大火有點危險，而且油煙太大了，紛紛留言︰「小心啲啊」、「清洗廚房就頭痛囉」、「好浮誇」、「個廚房唔使要」、「擔心吸入濃煙不適」等等，不過亦有網民力撐蔣怡，表示︰「佢係藍帶畢業㗎」、「乜原來有限着咩衫先可以煮野食㗎？」等等。

另外，蔣怡其實亦有回應部分網民的留言，她透露她家裏用的是專業廚房用的抽油煙機，難怪可以不怕超勁的油煙。

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