香港男歌手程浚彥 (Tyson Yoshi)於2018年出道,曾為Gerytone Music旗下歌手,後自組公司成立獨立歌手,去年曾與林家謙、姜濤及柳應廷參與電台舉辦的《拉闊音樂會風火雷電》,演唱會後人氣急升。

Tyson Yoshi於今年4月底至5月頭分別在英國倫敦、伯明翰及曼徹斯特三個地方舉行《Hi I’m Back》演唱會,亦曾於IG透露:「HK I’ll see you in August」預告八月香港會有演唱會。今日他就出post宣布他在香港九展舉行的演唱會門票將會以實名制售賣,並會陸續公布詳情。自從採用電子平台售賣演唱會門票後,Tyson Yoshi是首位於香港舉行演唱會的歌手採用實名制賣飛。