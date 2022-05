現年40歲的唐寧近來非常勤力更新自己的YouTube的頻道,教大家裝修家居的小貼士。日前,她一轉風格,拍片一人分飾兩角,演男朋友和女朋友,故事非常簡單,就是女友發現男友出軌,於是傷心地跑走。不過唐寧就以「5個電視劇指定失戀劇情Every break up in HK TV drama be like…」來做主題,暗嘲所有香港電視劇的分手戲都是千篇一律,同一套路。



唐寧外表好年輕!(IG@leilakong1205)

唐寧的短片中,有5大常見的分手情節,先是電話一定會響起來,之後一定會有所發現,第三就是男友一定會想解釋,二人一定會有大堆廢話,第四步就是女朋友一定會跑出去,雷雨交加,然後一定會誇張的跌倒,女主角再說一句︰「唔通連個天都唔鍾意我?」向天嚎哭。好多網民留言她演出了「大台理論」,映射電視台的老土情節,有人又留言讚她︰「你已經可以自己拍劇了」、「搞笑又中肯啊」等等。

點擊下圖睇吓唐寧演嘅短劇︰

+ 10