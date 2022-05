由香港飛新加坡轉機,姜濤終於抵達紐約。(網上圖片)

姜濤昨日(25日)離港飛去美國工作,經歷過十幾小時嘅機程,終於飛抵紐約。由姜糖分享嘅影片所見,姜濤自己推住行李與經理人步出機場,數十名姜糖舉起手牌大叫「姜濤 Welcome to New York」,本身一手插袋、一手推行李嘅姜濤即時點頭再揮手回應。姜濤之後亦有放慢腳步接收禮物,離開機場前,有姜糖叮囑「拍攝順利」,姜濤亦有點頭回應。