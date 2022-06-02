我哋係COLLAR．專訪︱直認同紅有距離　「我哋係比其他藝人幸運」

相信好多觀眾仍然記得Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、So Ching（蘇芷晴）、芯駖（李芯駖）、陳泳伽（Winka）和Ivy（蘇雅琳）八位女生首次以COLLAR成員身份踏上舞台的情況，當她們在尖沙咀海港城海運觀點表演出道曲《Call My Name!》時，確實令不少人感覺耳目一新，同時感歎「香港終於再有女團」，而她們及後更乘勢推出《Never-never Land》和《Gotta Go!》兩首歌曲，並拍攝了不少平面、電視廣告，似足同門師兄MIRROR逐漸全方位進駐市民生活。不過，就算她們「周圍都係」，大家又是否真真正正了解COLLAR？逢星期一至五晚上11點在99台播出ViuTV真人騷《我哋係COLLAR》便揭露八女最真實的一面，而她們日前亦接受《香港01》專訪，大談出道數月的感受。

Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、So Ching（蘇芷晴）、芯駖（李芯駖）、陳泳伽（Winka）和Ivy（蘇雅琳）八位COLLAR成員昨日（1/6）接受《香港01》專訪，大談出道數月的感受。（葉志明攝）

成軍半年、正式出道五個月的COLLAR確實比起不少新人擁有更多機會，面對住密麻麻的工作日程，一班成員也不免嗌攰，當中的芯駖更坦言比想像中更加疲累：「一來工作都幾密，二來我哋又有自己嘅團訓，又有節目要拍，可能自己又會有新嘗試，好多嘢加加埋埋都真係幾攰。（習慣未？）心理上習慣，但係生理上就有啲唔習慣，有時好早瞓，有時又好夜瞓，顛倒就好緊要嘅Schedule，有時身體真係未必適應得好快。」而So Ching就笑指最令她叫苦連天的是減肥：「以前幾攰都好，食嘢就可以解決晒所有唔開心，而家係返到屋企諗住解決唔開心時，望住個雪櫃、望住啲零食都唔食得，嗰下真係最攰。」當然，也有成員一於少理這個「女人終身志業」，例如Day便笑說：「我冇Care過！」搞到Marf忍不住寸她：「好犀利喎！」非常搞笑。

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曝光多，壓力和負面評價便會伴隨而來，例如之前八女作客張敬軒演唱會時便反應兩極。怎樣看待網民負評？一向充滿正能量的Winka便說：「三粒字，『我接受』，唔係，係四粒字，『我都接受』，有陣時佢哋（網民）講嗰啲說話，自己Translate番囉，即係佢可能講得Harsh少少、直接少少、Mean少少，但係我相信佢哋係嗰種恨鐵不成鋼嘅心態，覺得難得香港有女團，佢哋都想我哋代表到（香港），要求高啲，如果我哋用呢個角度去睇嘅話，件事就冇咁傷害性，佢哋只不過係鞭策我哋去一個更好嘅方向啫。」

八女坦言拍攝完《我哋係COLLAR》後感情更好。（葉志明攝）

會否有一些負評特別覺得錐心刺骨？芯駖坦言不會在意毫無理據的評語，但當身邊朋友都會分享類似看法時，心裏面便會產生感受，她又說：「可能好多人用韓國同我哋比，但係我哋深知其實係冇得比，我哋資源上、空間上，能夠做嘅嘢都唔係好似韓國咁。」而Gao便指自己曾對網民話她「樣衰」時感到不快：「其實我由細到大都冇俾咁多人話我樣衰，原來我做一個平凡普通人喺度街度，會覺得我幾靚女，Cute Cute哋，但原來突然間，企喺鏡頭面前，或者叫做一個藝人、幕前，原來啲人就會咁樣去攻擊你，我最初真係會諗，係咪真係咁樣衰呢，可能我真係好樣衰啦，但係諗諗下就覺得你好多嘢要Focus，你應該要Focus喺作為一個表演者，作為一個藝人，應該要去進修或者進步嘅位，當你轉咗個Focus之後呢，我完全就『是但你啦』。」

隊長Gao對於不少隊友來說是特別的存在，Ivy便指她「隔膜好薄」：「個個接近咗佢之後，就會喺圍內建立出一個Bonding，所以佢係一個非常好嘅小太陽。」（葉志明攝）

當記者叫她們抽離COLLAR成員身份，嘗試以觀眾、網民角度探討一下「COLLAR是否紅得太快」時，Gao便忍不住說：「衰啲咁講，我唔覺得COLLAR好紅！」而Marf亦明顯有同感：「COLLAR好紅咩？」顯得非常謙虛，至於Candy便坦言隊伍與「紅」還是有一段距離：「而家只係起點，我覺得我哋係比起某部份新出道嘅藝人係幸運嘅，更加多機會，有一部份觀眾係《造星》時就見證住我哋成長，所以我哋係好感恩，出道差唔多半年就有好多表演、幕前演出嘅機會，但係覺得自己仲有好多不足，所以會繼續努力。」

當記者問八女會否擔心COLLAR之後會後勁不繼時，她們便指Candy「策略」多，能夠令COLLAR人氣Keep住有。（葉志明攝）

雖然COLLAR八位成員在參與《全民造星IV》中早已認識，但正式破冰，還是要靠這個真人騷，Marf坦言經過這段時間打破了大家的尷尬狀態：「假設我哋今日要唱歌，要練邊首歌呢，如果有個想唱A，有個想唱C，可能會覺得唔係喎，我覺得C好啲，唔係喎，我覺得A好啲喎，咁咪傾囉，練完A練C好冇，一定會有呢啲方法，就係反而係因為我哋熟絡咗至肯講，如果未熟，好似《造星》嗰時咁，咁咁咁，A啦，唔緊要啦，而家就唔會咁，因為知道大家唔會介意，同埋知道大家都唔想大家有唔開心，所以就得就就。」而芯駖便指八女能夠可以相處得愈來愈融洽，是因為有一大共通點：「我哋都唔係有好多手段嘅女生，簡單啲嚟講就係比較爽直，比較似男仔，有啲似男團，有啲嘢講完就算，唔會寫落小器簿。」

芯駖同意Candy指出，私人時間太多會陷入反省太多而陷入一個迷茫的階段，又同意Marf所講，放假要趁松好好休息、沉澱，最重要是在兩者中取得平衡。（葉志明攝）

講到未來目標，Gao便承認「魯生」魯庭暉和經理人戴穎（Wing）有明確提出，不過內容卻非爭「新人獎」或衝出香港打入國際等具體事項，而是想她可以找到自己的路，Marf補充時說：「即係我哋想Achieve係一個良好嘅狀態，而唔係一個成績，正所謂『求學不是求分數』。」而身為隊長的Gao更說現階段的她們最想便是好好裝備自己，盡力做好每一個表演，以獲得所有人的尊重：「魯生同阿Wing講得好好，佢哋話『你要得到人哋Respect，唔係因為你靚、唔係因為你點樣，而係因為你嘅實力，咁所有人都會Respect你。』」

Makeup team :

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Kineks Ho

Janice Wong

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Hair team：

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Kenji Chan

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