我哋係COLLAR．專訪︱直認同紅有距離　「我哋係比其他藝人幸運」

撰文：陳栢宇
出版：更新：

相信好多觀眾仍然記得Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、So Ching（蘇芷晴）、芯駖（李芯駖）、陳泳伽（Winka）和Ivy（蘇雅琳）八位女生首次以COLLAR成員身份踏上舞台的情況，當她們在尖沙咀海港城海運觀點表演出道曲《Call My Name!》時，確實令不少人感覺耳目一新，同時感歎「香港終於再有女團」，而她們及後更乘勢推出《Never-never Land》和《Gotta Go!》兩首歌曲，並拍攝了不少平面、電視廣告，似足同門師兄MIRROR逐漸全方位進駐市民生活。不過，就算她們「周圍都係」，大家又是否真真正正了解COLLAR？逢星期一至五晚上11點在99台播出ViuTV真人騷《我哋係COLLAR》便揭露八女最真實的一面，而她們日前亦接受《香港01》專訪，大談出道數月的感受。

Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、So Ching（蘇芷晴）、芯駖（李芯駖）、陳泳伽（Winka）和Ivy（蘇雅琳）八位COLLAR成員昨日（1/6）接受《香港01》專訪，大談出道數月的感受。（葉志明攝）

成軍半年、正式出道五個月的COLLAR確實比起不少新人擁有更多機會，面對住密麻麻的工作日程，一班成員也不免嗌攰，當中的芯駖更坦言比想像中更加疲累：「一來工作都幾密，二來我哋又有自己嘅團訓，又有節目要拍，可能自己又會有新嘗試，好多嘢加加埋埋都真係幾攰。（習慣未？）心理上習慣，但係生理上就有啲唔習慣，有時好早瞓，有時又好夜瞓，顛倒就好緊要嘅Schedule，有時身體真係未必適應得好快。」而So Ching就笑指最令她叫苦連天的是減肥：「以前幾攰都好，食嘢就可以解決晒所有唔開心，而家係返到屋企諗住解決唔開心時，望住個雪櫃、望住啲零食都唔食得，嗰下真係最攰。」當然，也有成員一於少理這個「女人終身志業」，例如Day便笑說：「我冇Care過！」搞到Marf忍不住寸她：「好犀利喎！」非常搞笑。

點擊下圖觀看COLLAR專訪靚相：

+11

曝光多，壓力和負面評價便會伴隨而來，例如之前八女作客張敬軒演唱會時便反應兩極。怎樣看待網民負評？一向充滿正能量的Winka便說：「三粒字，『我接受』，唔係，係四粒字，『我都接受』，有陣時佢哋（網民）講嗰啲說話，自己Translate番囉，即係佢可能講得Harsh少少、直接少少、Mean少少，但係我相信佢哋係嗰種恨鐵不成鋼嘅心態，覺得難得香港有女團，佢哋都想我哋代表到（香港），要求高啲，如果我哋用呢個角度去睇嘅話，件事就冇咁傷害性，佢哋只不過係鞭策我哋去一個更好嘅方向啫。」

八女坦言拍攝完《我哋係COLLAR》後感情更好。（葉志明攝）

會否有一些負評特別覺得錐心刺骨？芯駖坦言不會在意毫無理據的評語，但當身邊朋友都會分享類似看法時，心裏面便會產生感受，她又說：「可能好多人用韓國同我哋比，但係我哋深知其實係冇得比，我哋資源上、空間上，能夠做嘅嘢都唔係好似韓國咁。」而Gao便指自己曾對網民話她「樣衰」時感到不快：「其實我由細到大都冇俾咁多人話我樣衰，原來我做一個平凡普通人喺度街度，會覺得我幾靚女，Cute Cute哋，但原來突然間，企喺鏡頭面前，或者叫做一個藝人、幕前，原來啲人就會咁樣去攻擊你，我最初真係會諗，係咪真係咁樣衰呢，可能我真係好樣衰啦，但係諗諗下就覺得你好多嘢要Focus，你應該要Focus喺作為一個表演者，作為一個藝人，應該要去進修或者進步嘅位，當你轉咗個Focus之後呢，我完全就『是但你啦』。」

隊長Gao對於不少隊友來說是特別的存在，Ivy便指她「隔膜好薄」：「個個接近咗佢之後，就會喺圍內建立出一個Bonding，所以佢係一個非常好嘅小太陽。」（葉志明攝）

當記者叫她們抽離COLLAR成員身份，嘗試以觀眾、網民角度探討一下「COLLAR是否紅得太快」時，Gao便忍不住說：「衰啲咁講，我唔覺得COLLAR好紅！」而Marf亦明顯有同感：「COLLAR好紅咩？」顯得非常謙虛，至於Candy便坦言隊伍與「紅」還是有一段距離：「而家只係起點，我覺得我哋係比起某部份新出道嘅藝人係幸運嘅，更加多機會，有一部份觀眾係《造星》時就見證住我哋成長，所以我哋係好感恩，出道差唔多半年就有好多表演、幕前演出嘅機會，但係覺得自己仲有好多不足，所以會繼續努力。」

當記者問八女會否擔心COLLAR之後會後勁不繼時，她們便指Candy「策略」多，能夠令COLLAR人氣Keep住有。（葉志明攝）

雖然COLLAR八位成員在參與《全民造星IV》中早已認識，但正式破冰，還是要靠這個真人騷，Marf坦言經過這段時間打破了大家的尷尬狀態：「假設我哋今日要唱歌，要練邊首歌呢，如果有個想唱A，有個想唱C，可能會覺得唔係喎，我覺得C好啲，唔係喎，我覺得A好啲喎，咁咪傾囉，練完A練C好冇，一定會有呢啲方法，就係反而係因為我哋熟絡咗至肯講，如果未熟，好似《造星》嗰時咁，咁咁咁，A啦，唔緊要啦，而家就唔會咁，因為知道大家唔會介意，同埋知道大家都唔想大家有唔開心，所以就得就就。」而芯駖便指八女能夠可以相處得愈來愈融洽，是因為有一大共通點：「我哋都唔係有好多手段嘅女生，簡單啲嚟講就係比較爽直，比較似男仔，有啲似男團，有啲嘢講完就算，唔會寫落小器簿。」

芯駖同意Candy指出，私人時間太多會陷入反省太多而陷入一個迷茫的階段，又同意Marf所講，放假要趁松好好休息、沉澱，最重要是在兩者中取得平衡。（葉志明攝）

講到未來目標，Gao便承認「魯生」魯庭暉和經理人戴穎（Wing）有明確提出，不過內容卻非爭「新人獎」或衝出香港打入國際等具體事項，而是想她可以找到自己的路，Marf補充時說：「即係我哋想Achieve係一個良好嘅狀態，而唔係一個成績，正所謂『求學不是求分數』。」而身為隊長的Gao更說現階段的她們最想便是好好裝備自己，盡力做好每一個表演，以獲得所有人的尊重：「魯生同阿Wing講得好好，佢哋話『你要得到人哋Respect，唔係因為你靚、唔係因為你點樣，而係因為你嘅實力，咁所有人都會Respect你。』」

Makeup team :
San chan
Kineks Ho
Janice Wong
Percy Shing
Cathy Zhang

Hair team：
Vic Lai
Kenji Chan
Kristy Cheng
Taurus Lee

Styling by TeamCL

COLLAR
Day許軼
Marf邱彥筒
Ivy So蘇雅琳
Candy王家晴
Winka陳泳伽
Soching蘇芷晴
Gao沈貞巧
芯駖
ViuTV
藝人專訪
你可能感興趣