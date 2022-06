MIRROR演唱會安排惹負評　陳志雲撐鏡粉批管理團隊︰唔好賺得太盡

人氣組合MIRROR將於7月底至8月舉行首個紅館演唱會,贊助商抽飛,以至日前於Urbtix城市售票網公開發售,玩足11小時大批鏡粉無功而還。而有35.5萬位成員的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」,版主早前亦宣布將會永久關閉群組並怒轟:「當鏡粉係ATM係水魚,錢係要賺,但食相唔係咁難睇啩。」後來版主亦有回應部分網民對他「搲飛」等的指控,但似乎亦無意收回關閉群組的決定。而一向關心MIRROR發展的陳志雲亦有在YouTube的個人頻道評論事件,甚至力斥MIRROR的團隊管理的多方面不足,希望他們明白「粉絲們嘅付出唔係理所當然嘅」!



MIRROR愈來愈紅!(IG@mirror.weare)

陳志雲留意到「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的版主宣布要關閉群組,他指大部分成員都表示支持和有共鳴。有鏡粉提到要幫保險公司買高端保險plan才有機會得到演唱會門票,又或者要在電訊商的寬頻網絡升級計劃 upgrade plan先會送飛。不過陳志雲明言電訊商的抽獎「都唔知算唔算一份獎品」,因為1200位得獎者須於指定時間選購指定服務計劃,才得到相應演唱會的門票,他說︰「所以正確啲嚟講,呢兩張門票唔係啲乜嘢獎品,而只係一個機會,得到呢個機會嘅人,隨時就要花費差唔多萬5蚊,再買多300GB先至可以得到張飛。」他亦表示聞說要一次過付所有相關費用,以上種種,「難免有啲消費者可能會覺得受委屈」。

陳志雲批評管理MIRROR的團隊,望他們作出反思。(YouTube影片截圖@志雲頻道 stephenchannel)

而官方歌迷會的抽籤認購,名額亦太少,陳志雲引述網民留言說︰「貴公司可唔可以對真鏡粉好啲?口講打擊黃牛,又唔放啲飛畀粉絲,會費就袋咗2000幾萬!」另外,亦有粉絲集資2、3000萬,自行做贊助單位令MakerVille加場。對於有關事件,陳志雲亦有意見,覺得管理MIRROR的團隊應該思考及反省,他說︰「MIRROR嘅粉絲都係好理智,大家都知道唔應該遷怒於MIRROR,因為佢哋只係演出者,呢啲一切嘅安排都冇得俾佢哋作主,管理MIRROR嘅團隊可能真係要好好哋思考一下,點樣去處理MIRROR粉絲嘅期望,啲粉絲作出嘅控訴唔係完全冇理由。有人話喺娛樂圈係食八方飯,唔理你有幾高嘅技藝,如果你得唔到觀眾嘅欣賞同埋支持,都冇辦法得到成就。」

陳志雲指出鏡粉出錢出力做盡一切宣傳和應援,幫偶像走上事業的高峰,「希望管理MIRROR團隊嘅人明白,啲粉絲們嘅付出唔係理所當然嘅,Do not take it for granted,至於現時出現嘅追星現象係咪健康呢,我暫且就唔評論住。」他最後強調,希望團隊認真處理今次的事,「想帶出嘅訊息主要就係管理MIRROR嘅團隊,應該係留意一下同埋認真處理而家嘅反響。喺商業社會,錢就梗係要賺,但係最好就唔好賺得太盡,如果唔係就會畀人一種唔係咁舒服,甚至係不良嘅感覺同埋印象。」

陳志雲表示︰「喺商業社會,錢就梗係要賺,但係最好就唔好賺得太盡。」(YouTube影片截圖@志雲頻道 stephenchannel)

