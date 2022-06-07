我哋係COLLAR｜Candy輸比賽當場嬲爆落淚　「都唔知玩嚟做乜Q」

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》於昨日（6/6）播出第六集，節目內容講述COLLAR八位成員決定一起去Staycation從而互相了解，當中Candy（王家晴）因遊戲不公而當場落淚，引起不少網民的討論！

COLLAR八位成員決定一起去Staycation。（影片截圖）

COLLAR一行八人去到目的地Staycation後，節目組馬上展開殘酷的比賽，把成員分為紅、藍兩隊，經過三輪比試後，勝出的一組就可以優先選擇房間。作為運動健將的Candy任何遊戲都輕鬆取勝，她帶紅組領先藍組4:0。而第三場遊戲可以說得上是復仇戰，假如藍組勝出這一場遊戲就可以獲得五分，反超紅組。

Candy因為遊戲不公平當場落淚。（影片截圖）

藍組最終在這場比賽中獲勝，此時Candy真性情大爆發，當場落淚，直言比賽規則不公平：「我上兩局點解要咁努力，直接玩最後一場，一次過拎五分就算啦」，又言：「都唔知玩嚟做乜Q」，隊員們被這個突如起來的場面嚇窒，不過亦馬上安慰Candy，而成員Winka（陳泳伽）同樣忍不住哭了起來，並讓出房間的選擇權。事後Candy表示：「因為我以前係運動員，所以我覺得咁樣好唔公平，我哋之前的努力都白費咗，一無所有。」

不過Candy很快就平復了！（影片截圖）

節目播出後網民反應兩極，有部分網民對Candy真性情讚好，認為她沒有做錯，的確是節目組在設計遊戲上有問題，指出Candy所在的紅組已經贏了兩次遊戲，已經沒有進行第三次遊戲的必要性，但是亦有比較刻薄的網民表示Candy輸不起，這個是綜藝節目而不是運動競技。

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