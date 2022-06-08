李麗珍逐個覆網民留言勁貼地　仲孖囡囡拍生活片段曝光擁超強基因

一代性感女神李麗珍，早前相隔7個月之後再次更新IG，她自5月開始就密密出po，似乎想經營一下個人IG，不時上載到處遊玩的照片，見她一時去太子走走，一時又去深水埗的黃金電腦商場，又自稱「珍婆婆」，其實她都只是56歲，還未到婆婆級。而她亦大受網民歡迎，引來很多網民留言支持，李麗珍亦相當有心，雖未能回覆全部留言，但亦回覆了大部分網民的留言，而且不是「罐頭式」的回應。



李麗珍活躍於社交平台。（IG@__leelaichun）

李麗珍早前到太子閒逛後，幾日後又去到深水埗打卡食雞髀、買特色小食，超級貼地，她又更自嘲：「珍婆婆肥咗老咗冇吸引力。」因此引來網民熱烈的討論，大量網民留言想野生捕獲李麗珍，跟她合照和求簽名，有人留言︰「作為一個演員，出外走走，體驗一下市民的生活，有了生活經驗，多了生活淬煉後，更能演活不同的角色。」而李麗珍竟也抽水的說︰「唔通你想我好似大台咁，離晒地咩！」非常敢言。她不止回應幾位網民的留言，而是每個po都盡力回覆，令人感受到她的用心！另外，有網民留下不雅留言時，李麗珍竟然也有回應，說︰「唔好咁鹹濕啦！」巧妙耍走該網民。

李麗珍新po的照片中，她身後是一間情趣用品專門店。（IG@__leelaichun）

點擊下圖睇吓李麗珍點回覆網民︰

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不少網民都留言說想跟李麗珍一齊食下午茶，她本人回應說︰「真係可以」、「你約定一班人，一齊食下午茶」等等，對答完全是零明星架子。李麗珍最新po了一張在餐廳食飯的照片，背後是一間情趣用品專門店，她又寫道︰「食完晏，預備開工 #溫馨提示今個星期嘅 post #未滿十八歲不能觀看 #大家留言請簡短 #婆婆有老花」。

李麗珍囡囡許倚榕客串。（IG@__leelaichun）

而李麗珍玩IG亦開始上手，近來亦用了拍片的新功能，更捉埋女兒許倚榕客串，上演母女平日相處的日常，非常搞笑又貼地！

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點擊下圖睇許倚榕靚相︰