陳瀅拍片公開手袋有啲咩　用逾兩萬Chanel手袋波子車匙盡顯富貴

無綫（TVB）以韓劇《Penthouse》為藍本，開拍新劇《美麗戰場》，陳瀅（Jeannie）、朱晨麗、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻及何依婷等將在劇中展開「女神大戰」，導演葉念琛不但欽點Jeannie做新任「阿寶」，更對她讚不絕口！五官標緻、外形甜美的Jeannie，一向深受網民喜愛，而她的穿搭亦是很多微胖女生的參考對象，穿搭時尚的她擁有不少名牌手袋收藏，日前她就拍片分享「What’s in my bag」，當中她所用的Chanel手袋就成為焦點！



導演葉念琛欽點陳瀅（Jeannie）做新任「阿寶」。（資料圖片）

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Jeannie表示自己不喜歡帶太多重物，所以偏愛用細袋，但袋入面亦放了不少物品，包括車匙、紙巾、潤唇膏、護手霜、髮夾等等，有網民留意到Jeannie條車匙原來是Porsche，而她的手袋就是Chanel熱門款2022cc長方盒，售價21,000港元，市場炒價更在26,000以上，由於一盒難求，VIP也要排隊，所以絕對是有價有市！

點擊下圖睇Jeannie部分手袋收藏：

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近年備受力捧的Jeannie劇接劇冇停手，有指家底豐厚的她早在2017年就獨自搬入價值3,000萬元的九龍匯翔道8號The Austin的豪宅，享受獨居生活。據知Jeannie媽媽的第二任丈夫在內地從事房地產生意，有商場大王之稱，在廣州有一幢6層樓高的商場，變成富家女的Jeannie不但留學加拿大，更在香港住豪宅及揸名車，生活富貴！

陳瀅出身富貴。（IG@missjni）