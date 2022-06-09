林愷鈴與AK拍劇非常開心　搶MIRROR演唱會飛成熱話：我都買唔到

陳敏之、陳毅燊（ANSONBEAN），林愷鈴（Ashley）等人今日（9/6）現身中環出席時裝活動，Ashley最近參演電影《七人樂隊》，更首度主唱電影主題曲，她接受《香港01》訪問時重提看首映當日聽到歌曲時的感動：「喺Hi-Fi聽到自己把聲同電影院，360度嘅環境聽到自己把聲係非常之唔同。好感謝公司，杜琪峯導演畀我去唱呢首歌，杜Sir非常嚴格，成個作品每一個Detail都會好着緊，覺得自己好幸運有呢個機會。」



ANSONBEAN，林愷鈴現身中環出席時裝活動。（葉志明攝）

除電影外，Ashley亦有份參演ViuTV新劇《死角》，並與MIRROR成員江𤒹生（AK）做對手戲。Ashley說拍攝時非常開心：「因為我對手係AK，佢係一個非常開朗，同好容易溝通、非常有默契嘅演員，好多場戲佢都落咗好多功夫，好期待作品播出。」

搶購MIRROR演唱會飛成為全城熱話，問到有沒有人託Ashley買飛時，她笑言：「可能我朋友唔係好多，我都買唔到飛。（叫AK留畀你？）煞科嗰晚都有搶飛行動，戥佢哋好開心。拍劇前唔識佢哋，拍劇先認識到佢哋，完全明白點解佢哋有今日嘅成績，因為佢哋真係非常勤力、好humble，同佢哋合作學到好多嘢。」