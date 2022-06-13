三個電視台大亂鬥搶收視　TVB多名舊將出現開電視好評如潮

近年電視圈的爭鬥可謂白熱化，除了有ViuTV與無綫電視（TVB）的鬥爭外，還有後起之秀開電視，繼早前的ViuTV與TVB多番明爭暗鬥後，開電視亦分一杯羹。今年是香港回歸的第二十五年，多個電視台亦各出奇謀搶收視。

林希靈（Agnes）與黃愷怡（Jasmin）加盟香港開電視節目《全城抗疫講呢啲》

TVB下半年主要推出多部電視劇賀回歸，先有綜藝節目《香港25個第一》，再有單元劇集《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《神奇的燈泡》、《母親的乒乓球》及《曙光》等「打頭陣」，接著有郭晉安、陳煒主演的回歸劇集《回歸》引起香港人的共鳴。TVB在播畢《十八年》後安排《童時愛上你》緊接播出，雙線向其他電視台「挑機」。

電視劇《回歸》(TVB weekly)

而開電視亦在外重金購入回歸劇《獅子山下的故事》及《黑金風暴》，由胡杏兒、周柏豪、陳家樂及李治廷演出的《獅子山下的故事》日前已經在央視首播，一開播已經好評好潮。而由林峯及周秀娜演出的《黑金風暴》，將於今日（13日）在開電視播出，劇集會以香港警務處與廉政公署聯手緝兇作賣點，而梁競徽在劇中擔當搞笑部分，令劇情不缺笑點，開電視還有已過檔的余詠珊協助打造選秀節目《就是青春YOUNIVERSE》，硬撼TVB的劇集及《星夢2》。

林峯在《黑金風暴》中的造型與《雷霆掃毒》中如出一轍。（劇照）

胡杏兒由十八歲演到六十五歲。（影片截圖）

+ 12

+ 6

而ViuTV亦有多個自創劇集及綜藝節目排隊播出，如《百萬同居計劃》亦如火如荼拍攝中，加入電影圈的大戰中。三個電視台都有海量的劇集待播出，網民不用擔心「冇好戲睇」。

黃德斌再與簡慕華合作，不過劇中二人各自擁有婚姻。（梁碧玲攝）

+ 2

同場加映：MC張天賦自爆夥洪嘉豪9月「開騷」：今次玩大啲！

點擊下圖睇下MC張天賦既靚相：