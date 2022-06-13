日日媽媽聲｜宋宛穎家族都係選美出身　與母親真情剖白激動爆喊

TVB訪談節目《日日媽媽聲》第二輯由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持，昨天（12日）播出第8集，請來朱凱婷、梁芷珮、Patrick Sir（林溥來）、宋宛穎（Sabrina）擔任嘉賓。

疫情關係，2021年港姐冠軍Sabrina已有一年時間沒有與母親文寶雪（Michelle）見面，Sabrina透過節目與身在澳門的母親隔空對話，為了感謝母親多年的照顧，Sabrina更撰寫親筆信於節目讀出內容，她說：「為咗照顧我哋成長，你付出咗人生最美好嘅年華，咁耐以嚟你都冇講過一句辛苦，所有嘢你都諗咗我哋先，好少會考慮自己。雖然我哋家庭睇落唔係好完美，但你令我覺得能夠喺呢個家庭成長，係有幾咁幸福同幸運，希望過去呢22年我有Make you proud（讓你驕傲），同埋我將來做嘅嘢都Keep making you proud（繼續讓你驕傲）！」Michelle聽到女兒真情剖白後，忍不住流下了淚水、場面感人。

原來宋宛穎出身選美世家。

原來Michelle是1990年澳門小姐亞軍，節目還爆出Sabrina兩位堂阿姨、及其婆婆的兩位堂家姐亦是選美出身，整個家族都可以說是選美世家。這次節目中Michelle與Sabrina眼空同框，觀眾大讚二人像姊妹多於母女。

Sabrina從小在單親家庭長大，Michelle一人獨力撫養兩位女兒，Michelle坦言兩位女兒給予其很大動力：「佢兩姊妹做任何事都好自律同自覺，見到佢哋咁懂事，我就算幾艱苦同唔開心都會撐落去。」

兩母女一樣咁靚。

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