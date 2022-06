Kim Kardashian疑迫爆著爛瑪麗蓮夢露晚裝　網民鬧爆：破壞文物！

憑真人騷而爆紅的名媛Kim Kardashian一向都愛出風頭,上月出席「時尚界奧斯卡」大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》(MET Gala)時,穿上已故荷里活性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)穿過的經典黃金珠片裙亮相,成為全場焦點。可惜日前有網站公開了「夢露裙」被Kim穿前過的照片,拉鏈位置竟然有多處爆開,懷疑Kim著爛裙。

Kardashian穿上一代性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)於1962年穿過的性感晚裝亮相,成為全場焦點!(Getty Images)

有指Kim臀部太大而拉唔到拉鏈,要以皮草作掩飾。(Getty Images)

據知,當年瑪麗蓮夢露於1962年曾穿過這條裙出席美國前總統約翰甘迺迪(John F. Kennedy)的生日派對。由於這條裙價值500萬美元(約3,900萬港元),並由加州「信不信由你博物館」(Ripley's Believe It Or Not!)借出,Kim曾表示不想坐下或進食以免整爛條裙,更為了穿得下裙子而減掉16磅。

可惜在專門收藏夢露物品的官方網站發布的照片中,下腰位置被Kim的巨臀迫爆拉鍊位裂開,而拉鏈旁邊有幾顆水晶亦消失了。照片曝光後立即惹來大批網民批評,有人指「Kim根本就唔應該著呢條裙」、「睇身形都知Kim塞唔落啦!」、「爆開晒啦!」、「賠錢啦!」。不過MET Gala舉行完畢後,博物館方面當時表示沒發現裙有損毀,而Kim亦沒有就事件作出任何回應。

