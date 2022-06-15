Kim Kardashian疑迫爆著爛瑪麗蓮夢露晚裝　網民鬧爆：破壞文物！

憑真人騷而爆紅的名媛Kim Kardashian一向都愛出風頭，上月出席「時尚界奧斯卡」大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）時，穿上已故荷里活性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）穿過的經典黃金珠片裙亮相，成為全場焦點。可惜日前有網站公開了「夢露裙」被Kim穿前過的照片，拉鏈位置竟然有多處爆開，懷疑Kim著爛裙。

Kardashian穿上一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）於1962年穿過的性感晚裝亮相，成為全場焦點！（Getty Images）

有指Kim臀部太大而拉唔到拉鏈，要以皮草作掩飾。（Getty Images）

據知，當年瑪麗蓮夢露於1962年曾穿過這條裙出席美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的生日派對。由於這條裙價值500萬美元（約3,900萬港元），並由加州「信不信由你博物館」（Ripley's Believe It Or Not!）借出，Kim曾表示不想坐下或進食以免整爛條裙，更為了穿得下裙子而減掉16磅。

可惜在專門收藏夢露物品的官方網站發布的照片中，下腰位置被Kim的巨臀迫爆拉鍊位裂開，而拉鏈旁邊有幾顆水晶亦消失了。照片曝光後立即惹來大批網民批評，有人指「Kim根本就唔應該著呢條裙」、「睇身形都知Kim塞唔落啦！」、「爆開晒啦！」、「賠錢啦！」。不過MET Gala舉行完畢後，博物館方面當時表示沒發現裙有損毀，而Kim亦沒有就事件作出任何回應。

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