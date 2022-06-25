隔離童話集專訪︱梁祖堯確診啟發靈感　陳凱詠受邀即刻「𦧲飯應」

隔離、圍封、強檢，這些字眼近年來每日都纏繞着香港人。活在疫情的陰霾下，不單只生活模式徹底被改變，擔憂、無奈等等的負面情緒亦隨之而來。梁祖堯於今年二月確診，當時的他正為風車草劇團寫劇本，原定的都市愛情故事亦因為「中招」，而變成你與我或許都感同身受的隔離故事《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》。劇團主腦梁祖堯、邵美君及湯駿業（Ahdee），連同趙學而和舞台劇初哥陳凱詠（Jace）接受《香港01》專訪時詳談「隔離」感受，故事以「童話」包裝，到底他們是否相信童話？



劇團主腦梁祖堯、邵美君及湯駿業，連同趙學而和陳凱詠將於8月演出舞台劇《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》。（梁碧玲攝）

阿祖確診改變故事方向 Ahdee欣賞Jace溫暖性格

梁祖堯在今年二月中開始構思劇本，原定寫一個以女性觀眾為目標，輕鬆的愛情輕喜劇，卻因阿祖確診而徹底改變故事方向。「二月中我中招喺屋企，放心係輕症，基本上完全冇病徵，嗰時冇講係廢事拎嚟做新聞，唔想俾人覺得我消費嗰樣嘢…中招時諗愛情輕喜劇，真係冇feel，一個人困喺間房度，愛乜嘢情，點樣輕喜劇呢？睇咗無限韓劇，一日睇一個season，就不如寫隔離，跟住好快就出咗三個人物，就係我、阿君同Ahdee。」阿祖被韓劇《少年法庭》中的沈法官吸引，決定要寫一個剛強、是非黑白分明的人物，他很快選定角色人選，就是趙學而。

《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》講述阿祖、阿君同Ahdee一醒來就入了隔離營，不知道如何進來，也不知道為何要進來，而Jace就是接待他們的工作人員。阿祖坦言當初不知道Jace的角色應該找誰人飾演，最終導演Ahdee決定找跳唱歌手Jace。「喺電視嘅賣貨節目同佢合作過，幾個月時間，我發現佢除咗表演叻之外，轉數好快、超級勤力同埋佢對事物好sensitive…聽佢講嘢好貼心，工作之外大家傾偈，你會好易俾佢融化，好容易掂到佢個人，有啲人講兩句好客套就會拜拜。佢好溫暖，望落好似好倔強，入面充滿住對人嘅好奇，呢啲特質嘅女演員好少見。」

梁祖堯在今年二月中開始構思劇本，原定寫一個以女性觀眾為目標，輕鬆的愛情輕喜劇，卻因阿祖確診而徹底改變故事方向。（梁碧玲攝）

舞台劇初哥Jace收到邀請即刻「𦧲飯應」

聽到Ahdee的稱讚，Jace謙虛微笑，小時候一直渴望演舞台劇的她笑言收到邀請時立即「𦧲飯應」。「一直好想試acting，舞台劇比起拍電視電影，我覺得會真實好多，所有嘢real time又冇得剪，係好大嘅challenge，所以好想試。有人想搵我做舞台劇？我又冇受過專業訓練，梗係『𦧲飯應』。」

首次參演的舞台劇講述隔離，而Jace又剛巧有首歌叫《隔離》，可說是在無奈之中找到一點樂趣。「我首歌都係因為呢件事，都冇諗過呢件事咁耐，以為好快就完，咁啱連到首歌我都覺得好有趣。疫症令大家有好多靈感、衝擊，好多新嘢想發掘，呢個係幾好嘅記錄，做呢首歌都係想記錄呢個時代發生嘅事情，呢套劇相信都會係。」

小時候一直渴望演舞台劇的Jace笑言收到邀請時立即「𦧲飯應」。（梁碧玲攝）

第五波疫情眾人感受至深 阿祖：You are not alone變成You are alone

第五波疫情令大家手足無措，面對確診數字不斷上升、突然的圍封強檢，眾人感受至深。留家抗疫的這一段時間令Ahdee真正停下來反思現況，「第一次面對（疫情）嘅時候係全世界同你一齊面對，仲可以有種樂天心態。（阿祖：由You are not alone變成You are alone）係呀，You are alone要點對應？真係要自我調節，有啲從來冇諗過經歷嘅事，原來會真真正正發生…被迫喺屋企就真真正正問自己，如果郁得返會做啲咩，先知道人生真係要啲咩。雖然喺谷底、壞壞哋心情之下，反而又見到自己真正係點。」平日總是開朗樂天的Jace亦在這段時間學懂面對負面情緒，「當世界好多唔開心事情發生，你唔會仲夾硬呃自己冇事、好開心，望住啲負面情緒，慢慢又覺得唔係咁可怕。幾感恩認識多咗自己，靜落嚟認識自己原來唔係咁堅強，唔係咁有信心、咁有信念嘅時候，有反思，有感受，唔多唔少都有成長。」

對曾經患有情緒病的學而來說，疫情對心態上的影響反而不大，「之前情緒病重新structure過自己思維同面對人生嘅態度，所以對我嚟講唔係好艱難嘅時候。要講艱難其實做人每一日都艱難，只不過心態點面對，如果你要苦瓜乾咁係冇人救到你，點裝備自己係最緊要。」阿祖表示今次舞台劇的劇本就是這段時間的感受，「當自己一個人時，好多啱同錯、贏同輸擺低晒，先發現呢啲嘢之前搞到自己幾咁唔開心，好無謂…突然喺嗰段時間醒咗，想講嘅嘢都喺呢個劇本，聽落件事好老正，但佢係喜劇。但往往一個喜劇要好笑，就係要有呢啲反思，過咗呢啲反思先至好笑。」

留家抗疫的這一段時間，眾人心態上亦有所成長。（梁碧玲攝）

上一次說再見後 有些人可能從此不見

疫情來襲可以瞬間打亂你與家人，朋友的見面和約會，對上一次說再見後，有一些人真的很久沒有再見面嗎？Ahdee托頭輕嘆說，「呢排好多朋友走，你頭先講好耐冇見，但我有啲係冇得再見。好耐冇見嗰啲可能係social media都會聯繫、約出嚟，但有啲聯誼係聯誼埋嗰次後，應該會好耐都冇得見，因為佢移民…過程係佢同我嘅人生步伐唔係再一齊，呢個令我好有感覺但我解決唔到，只能慢慢消化，要接受有啲好重要嘅朋友，人生有一段長時間未必可以同佢哋再成日見到，好唔捨得。」學而則以另一角度安慰Ahdee，「For their own good，去新嘅地方，有新嘅生活，可以唔使喺香港，個個都話好鬼壓迫嘅感覺，我會替佢開心。」

面對離別，阿君說最重要是以什麼心態面對，「喺香港未必成日見，反而因為你去咗好遠地方，我成日掛住你，會成日想搵你。好似我同阿妹咁，佢喺英國，但我同佢最friend，有咩事都會直接搵佢，呢種隔離、分離有唔好，但都會trigger到你想行近啲。」

面對好朋友移民，Ahdee輕嘆表示不捨得。（梁碧玲攝）

不相信童話但有存在意義 Ahdee「我哋係需要發夢」

《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》顧名思義是以「童話」來包裝，五位演員相信童話嗎？阿祖不假思索秒速回應，「一啲都唔信，童話真係用嚟呃人，但我哋可以製造童話式嘅happy ending，要唔要happy ending係喺我哋手入面，但好多時我哋選擇唔要。」學而同意並補充說，「好多人希望有happy ending，其實個世界邊有咁好？只係一個好強大嘅渴望，但你要唔要面對現實呢？因為現實永遠都係殘酷，所以人先會希望有個好圓滿嘅結局。完美結局，邊會有㗎？睇你自己點衡量，我覺得有10蚊好完美，佢覺得有100蚊先完美，每個人都有自己把尺。」

樂天的Jace同樣不相信童話，但在殘酷的現實中，童話卻為大家提供喘息空間，「我唔信但我都想自己有陣時可以信，想多啲人可以信。因為現實大家都夠清楚、夠殘酷，都想有啲唞氣空間，如果可以做到一個場景、時刻令大家可以呃到自己半秒，去信有童話，咁都幾有意義。」阿君則非常羨慕真心相信童話的人，「身邊會有啲人由中學識到而家，又好開心，見到呢啲童話，好appreciate佢哋會相信。但我覺得童話係可以cheer up人，想追嗰個完美但未必追到，但去到中間都已經好叻仔，童話有存在嘅意義，但未必係100%可以追到。」自小已覺得童話騙人甚至看到想講粗口的Ahdee，始終認為世界是需要童話，「我哋係需要發夢，個夢係令我哋喺殘忍嘅世界繼續行落去，我未必信，但我需要個力量。」

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Wardrobe：

梁祖堯: Brunello Cucinelli, COS, Mr P. @MR PORTER

邵美君：COS

陳凱詠: Rickyy Wong Studio

趙學而: ARTO.

湯駿業: Brunello Cucinelli, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

Makeup：Deep Choi @ deepmakeup & Shirley Mak

Hair：Jo Lam, Jaden R & Kenki @ Salon Trinity

Venue credit ： Finest Design Nest