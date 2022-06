隔離童話集專訪︱梁祖堯確診啟發靈感　陳凱詠受邀即刻「𦧲飯應」

隔離、圍封、強檢,這些字眼近年來每日都纏繞着香港人。活在疫情的陰霾下,不單只生活模式徹底被改變,擔憂、無奈等等的負面情緒亦隨之而來。梁祖堯於今年二月確診,當時的他正為風車草劇團寫劇本,原定的都市愛情故事亦因為「中招」,而變成你與我或許都感同身受的隔離故事《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》。劇團主腦梁祖堯、邵美君及湯駿業(Ahdee),連同趙學而和舞台劇初哥陳凱詠(Jace)接受《香港01》專訪時詳談「隔離」感受,故事以「童話」包裝,到底他們是否相信童話?



劇團主腦梁祖堯、邵美君及湯駿業,連同趙學而和陳凱詠將於8月演出舞台劇《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》。(梁碧玲攝)

阿祖確診改變故事方向 Ahdee欣賞Jace溫暖性格

梁祖堯在今年二月中開始構思劇本,原定寫一個以女性觀眾為目標,輕鬆的愛情輕喜劇,卻因阿祖確診而徹底改變故事方向。「二月中我中招喺屋企,放心係輕症,基本上完全冇病徵,嗰時冇講係廢事拎嚟做新聞,唔想俾人覺得我消費嗰樣嘢…中招時諗愛情輕喜劇,真係冇feel,一個人困喺間房度,愛乜嘢情,點樣輕喜劇呢?睇咗無限韓劇,一日睇一個season,就不如寫隔離,跟住好快就出咗三個人物,就係我、阿君同Ahdee。」阿祖被韓劇《少年法庭》中的沈法官吸引,決定要寫一個剛強、是非黑白分明的人物,他很快選定角色人選,就是趙學而。

《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》講述阿祖、阿君同Ahdee一醒來就入了隔離營,不知道如何進來,也不知道為何要進來,而Jace就是接待他們的工作人員。阿祖坦言當初不知道Jace的角色應該找誰人飾演,最終導演Ahdee決定找跳唱歌手Jace。「喺電視嘅賣貨節目同佢合作過,幾個月時間,我發現佢除咗表演叻之外,轉數好快、超級勤力同埋佢對事物好sensitive…聽佢講嘢好貼心,工作之外大家傾偈,你會好易俾佢融化,好容易掂到佢個人,有啲人講兩句好客套就會拜拜。佢好溫暖,望落好似好倔強,入面充滿住對人嘅好奇,呢啲特質嘅女演員好少見。」

梁祖堯在今年二月中開始構思劇本,原定寫一個以女性觀眾為目標,輕鬆的愛情輕喜劇,卻因阿祖確診而徹底改變故事方向。(梁碧玲攝)

舞台劇初哥Jace收到邀請即刻「𦧲飯應」

聽到Ahdee的稱讚,Jace謙虛微笑,小時候一直渴望演舞台劇的她笑言收到邀請時立即「𦧲飯應」。「一直好想試acting,舞台劇比起拍電視電影,我覺得會真實好多,所有嘢real time又冇得剪,係好大嘅challenge,所以好想試。有人想搵我做舞台劇?我又冇受過專業訓練,梗係『𦧲飯應』。」

首次參演的舞台劇講述隔離,而Jace又剛巧有首歌叫《隔離》,可說是在無奈之中找到一點樂趣。「我首歌都係因為呢件事,都冇諗過呢件事咁耐,以為好快就完,咁啱連到首歌我都覺得好有趣。疫症令大家有好多靈感、衝擊,好多新嘢想發掘,呢個係幾好嘅記錄,做呢首歌都係想記錄呢個時代發生嘅事情,呢套劇相信都會係。」

小時候一直渴望演舞台劇的Jace笑言收到邀請時立即「𦧲飯應」。(梁碧玲攝)

第五波疫情眾人感受至深 阿祖:You are not alone變成You are alone

第五波疫情令大家手足無措,面對確診數字不斷上升、突然的圍封強檢,眾人感受至深。留家抗疫的這一段時間令Ahdee真正停下來反思現況,「第一次面對(疫情)嘅時候係全世界同你一齊面對,仲可以有種樂天心態。(阿祖:由You are not alone變成You are alone)係呀,You are alone要點對應?真係要自我調節,有啲從來冇諗過經歷嘅事,原來會真真正正發生…被迫喺屋企就真真正正問自己,如果郁得返會做啲咩,先知道人生真係要啲咩。雖然喺谷底、壞壞哋心情之下,反而又見到自己真正係點。」平日總是開朗樂天的Jace亦在這段時間學懂面對負面情緒,「當世界好多唔開心事情發生,你唔會仲夾硬呃自己冇事、好開心,望住啲負面情緒,慢慢又覺得唔係咁可怕。幾感恩認識多咗自己,靜落嚟認識自己原來唔係咁堅強,唔係咁有信心、咁有信念嘅時候,有反思,有感受,唔多唔少都有成長。」

對曾經患有情緒病的學而來說,疫情對心態上的影響反而不大,「之前情緒病重新structure過自己思維同面對人生嘅態度,所以對我嚟講唔係好艱難嘅時候。要講艱難其實做人每一日都艱難,只不過心態點面對,如果你要苦瓜乾咁係冇人救到你,點裝備自己係最緊要。」阿祖表示今次舞台劇的劇本就是這段時間的感受,「當自己一個人時,好多啱同錯、贏同輸擺低晒,先發現呢啲嘢之前搞到自己幾咁唔開心,好無謂…突然喺嗰段時間醒咗,想講嘅嘢都喺呢個劇本,聽落件事好老正,但佢係喜劇。但往往一個喜劇要好笑,就係要有呢啲反思,過咗呢啲反思先至好笑。」

留家抗疫的這一段時間,眾人心態上亦有所成長。(梁碧玲攝)

上一次說再見後 有些人可能從此不見

疫情來襲可以瞬間打亂你與家人,朋友的見面和約會,對上一次說再見後,有一些人真的很久沒有再見面嗎?Ahdee托頭輕嘆說,「呢排好多朋友走,你頭先講好耐冇見,但我有啲係冇得再見。好耐冇見嗰啲可能係social media都會聯繫、約出嚟,但有啲聯誼係聯誼埋嗰次後,應該會好耐都冇得見,因為佢移民…過程係佢同我嘅人生步伐唔係再一齊,呢個令我好有感覺但我解決唔到,只能慢慢消化,要接受有啲好重要嘅朋友,人生有一段長時間未必可以同佢哋再成日見到,好唔捨得。」學而則以另一角度安慰Ahdee,「For their own good,去新嘅地方,有新嘅生活,可以唔使喺香港,個個都話好鬼壓迫嘅感覺,我會替佢開心。」

面對離別,阿君說最重要是以什麼心態面對,「喺香港未必成日見,反而因為你去咗好遠地方,我成日掛住你,會成日想搵你。好似我同阿妹咁,佢喺英國,但我同佢最friend,有咩事都會直接搵佢,呢種隔離、分離有唔好,但都會trigger到你想行近啲。」

面對好朋友移民,Ahdee輕嘆表示不捨得。(梁碧玲攝)

不相信童話但有存在意義 Ahdee「我哋係需要發夢」

《隔離童話集 Bye-Bye Your Tale》顧名思義是以「童話」來包裝,五位演員相信童話嗎?阿祖不假思索秒速回應,「一啲都唔信,童話真係用嚟呃人,但我哋可以製造童話式嘅happy ending,要唔要happy ending係喺我哋手入面,但好多時我哋選擇唔要。」學而同意並補充說,「好多人希望有happy ending,其實個世界邊有咁好?只係一個好強大嘅渴望,但你要唔要面對現實呢?因為現實永遠都係殘酷,所以人先會希望有個好圓滿嘅結局。完美結局,邊會有㗎?睇你自己點衡量,我覺得有10蚊好完美,佢覺得有100蚊先完美,每個人都有自己把尺。」

樂天的Jace同樣不相信童話,但在殘酷的現實中,童話卻為大家提供喘息空間,「我唔信但我都想自己有陣時可以信,想多啲人可以信。因為現實大家都夠清楚、夠殘酷,都想有啲唞氣空間,如果可以做到一個場景、時刻令大家可以呃到自己半秒,去信有童話,咁都幾有意義。」阿君則非常羨慕真心相信童話的人,「身邊會有啲人由中學識到而家,又好開心,見到呢啲童話,好appreciate佢哋會相信。但我覺得童話係可以cheer up人,想追嗰個完美但未必追到,但去到中間都已經好叻仔,童話有存在嘅意義,但未必係100%可以追到。」自小已覺得童話騙人甚至看到想講粗口的Ahdee,始終認為世界是需要童話,「我哋係需要發夢,個夢係令我哋喺殘忍嘅世界繼續行落去,我未必信,但我需要個力量。」

