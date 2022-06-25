Anjaylia陳嘉寶爆模界「綠茶婊」事蹟　扮無辜、扮蠢兼心機重

出身自模特兒界的陳嘉寶（Anjaylia）昨日（24/6）現身網上節目《絲打圍爐》，與主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談模界「綠茶婊」。Anjay自認沒有殺傷力，「綠茶婊」在她面前亦毫不掩飾，見識到她們的威力令Anjay大開眼界不禁高呼：「好睇！」



Anjay現身網上節目《絲打圍爐》，與主持人蝦頭和Shiga大談模界「綠茶婊」。（影片截圖）

Anjay分享一次出席大型派對活動時，見識到「綠茶婊」女模特兒人前人後兩個樣的威力。她說這位女神級模特兒一到場，就有男工作人員上前寒暄，女神即時Chok聲回應：「係呀，好耐冇見，多謝你咁支持我呀！」再打蛇隨棍上直言口渴想去買飲品，兼問對方應該去邊購買，男工作人員聽後立即表示可以代勞。

當男工作人員離開後，女神綠茶婊即時叫Anjay用物品填滿她身邊的空位，更略帶嫌棄說：「廢事佢一陣返嚟黐住晒」。男工作人員買完飲品回來後，女神秘速變聲指：「我哋下次見啦，Thank you呀」，便耍走對方。Anjay深表驚訝，心入面更不禁高呼：「好睇！」

Anjay分享一次出席大型派對活動時，見識到「綠茶婊」女模特兒人前人後兩個樣的威力。（影片截圖）

Anjay繼續分享另一「綠茶婊」故事，她說當時與兩位模特兒一齊做以扮靚為題的訪問，模特兒A突然改稿向着模特兒B說：「指甲好重要，可以睇得出個人係咪好企理，我見你啲（腳）甲修得好靚，證明你個人好整齊。」鏡頭隨即影向模特兒B的腳甲，但當Anjay一看時就發現模特兒B根本沒有修腳甲：「我忍唔住問模特兒B係咪稿嚟？點解我份稿冇呢Part，模特兒B嬲到火紅火綠就話『佢加㗎』，原來背後佢哋有啲過節。而佢（模特兒B）真係由頭到尾都顧得好好，只係隻腳冇顧好。」

三位繼續討論「綠茶婊」的特徵，並指她們通常都會扮可憐、扮受害者，在男仔面前扮無辜、扮蠢，心機重以及經常親近別人的男朋友。蝦頭笑言要好好鑽研「綠茶婊」，從而擴闊自己的演技。

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