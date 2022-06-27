Anson Lo生日｜Pop Up Store七大打卡位　一定不能錯過教主手寫信

Anson Lo將在7月7日迎來27歲生日，「神徒」準備了鋪天蓋地大型應援，而由「盧瀚霆國際後援會」籌辦嘅「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」今日(27日）正式揭幕！Pop Up Store雖然在今晚才正常對外開放，但今早已有不時神徒在外圍打卡，足見教主吸引力強勁。

Anson Lo 新歌《King Kong》MV中，不少人爭奪嘅水樽，於Pop Up Store展出。(陳順禎攝）

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全店以「教主」喜愛嘅粉紅色為主軸加上黑色型格襯托，現場設有多個打卡位，當中包括有每位神徒都希望擁有嘅Little Anson公仔，以及及教主親筆簽名手幅，而在長展品櫃嘅中央，放有曾在《King Kong》中出現過嘅水樽，其實自MV播出後，唔少神徒都希望擁有同款水樽，唯美術總監Kason曾表示此乃「非賣品」，故今次能夠在Pop Up Store上展出，神徒真係不要錯過了。

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Pop Up Store的後方，有呢個開放予公眾的打卡牆。

後援會負責人Annie表示，早在3、4個月已開始籌備一連串的應援，但由於疫情關係，產生了很多明朗因素，特別是物流方面，需要多方面的協調。提到教主昨晚「空降」後援會昨晚直播Pop Up Store的set up過程，教主閃現，並表示「期待今年同大家一齊過生日」，問到會否邀請教主到 Pop Up Store打卡 ，Annie表示「應該唔會，我好擔心商場會淪陷」。Annie整個生日應援花費7位數字，而Pop Up Store所有收入將扣除成本後，將會名全數撥捐十間本地受惠機構。

Mosaic Wall （馬賽克牆)集結1800位神徒以「祝教主生日快樂」為主題的照片砌成，真係要落足眼力搵下有冇自己。

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