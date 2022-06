Anson Lo生日｜Pop Up Store七大打卡位　一定不能錯過教主手寫信

Anson Lo將在7月7日迎來27歲生日,「神徒」準備了鋪天蓋地大型應援,而由「盧瀚霆國際後援會」籌辦嘅「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」今日(27日)正式揭幕!Pop Up Store雖然在今晚才正常對外開放,但今早已有不時神徒在外圍打卡,足見教主吸引力強勁。

Anson Lo 新歌《King Kong》MV中,不少人爭奪嘅水樽,於Pop Up Store展出。(陳順禎攝)

+ 3

全店以「教主」喜愛嘅粉紅色為主軸加上黑色型格襯托,現場設有多個打卡位,當中包括有每位神徒都希望擁有嘅Little Anson公仔,以及及教主親筆簽名手幅,而在長展品櫃嘅中央,放有曾在《King Kong》中出現過嘅水樽,其實自MV播出後,唔少神徒都希望擁有同款水樽,唯美術總監Kason曾表示此乃「非賣品」,故今次能夠在Pop Up Store上展出,神徒真係不要錯過了。

+ 9

Pop Up Store的後方,有呢個開放予公眾的打卡牆。

後援會負責人Annie表示,早在3、4個月已開始籌備一連串的應援,但由於疫情關係,產生了很多明朗因素,特別是物流方面,需要多方面的協調。提到教主昨晚「空降」後援會昨晚直播Pop Up Store的set up過程,教主閃現,並表示「期待今年同大家一齊過生日」,問到會否邀請教主到 Pop Up Store打卡 ,Annie表示「應該唔會,我好擔心商場會淪陷」。Annie整個生日應援花費7位數字,而Pop Up Store所有收入將扣除成本後,將會名全數撥捐十間本地受惠機構。

Mosaic Wall (馬賽克牆)集結1800位神徒以「祝教主生日快樂」為主題的照片砌成,真係要落足眼力搵下有冇自己。

+ 12

點擊下圖睇必買周邊