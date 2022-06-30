21克公寓︱已故陳積榮未婚妻李凱淇走出傷痛　小儀被真愛感動落淚

阮小儀和陳健安（安仔）主持的ViuTV節目《21克公寓》明晚（1/7）一集請來已故藝人陳積榮（Jeff）的未婚妻李凱淇（Lillian）分享走出摰愛離世傷痛的經歷。已跟Jeff交往十年的Lillian回憶當時得知男友患上未期癌症仍不禁落淚。Lillian指回顧過往相處的點滴時亦學會釋懷：「我同佢之間好似互相成就對方。展覽有好多元素係我哋一齊準備，有少少覺得係命中注定要去做呢件事。」她指為Jeff舉辦的展覽帶給的力量足以蓋過悲傷。

已故藝人陳積榮未婚妻李凱淇分享走出摰愛離世傷痛經歷。

陳積榮女友舉辦展覽宣揚「愛要及時」：希望來賓等同參加我嘅婚禮

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Lillian分享指舉辦展覽是因為原本與Jeff的婚禮會以一個展覽的形式進行，所以在他逝世幾日後就已經着手去籌備。她表示沒有想過會有如此大的迴響：「當初只係單純地想完成呢個心願，完成咗就已覺得放低咗。可能展覽反映咗好多人嘅內心世界，提醒佢哋好多說話都仲未同愛嘅人分享。」二人之間的連結令到小儀亦不禁落淚：「因為Jeff一直最唔放心嘅係你，所以臨尾辛苦咗10個鐘都唔願離開。佢擔心你一個人會唔得，所以其實最後嘅3個月佢就係用嗰個力量同你一齊去行。我感覺到個力量有幾強大。呢個就係嗰原因令到呢件事以外嘅人都感受到你哋好真嘅愛同重量，所以個震撼咁勁。」

而Jeff在逝世前曾創作了一首歌《記住我們》為送給Lillian的求婚曲，但可惜未能完成。於是，Jeff的朋友及後就找了C AllStar幫忙。安仔指當時一知道背後的故事，成員們都馬上一口答應。在節目中，安仔更與Lillian一同演唱Jeff創作的求婚曲《記住我們》。