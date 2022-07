陳凱琳送弟弟Derek機忘形除罩共舞　絕密片段曝光盡顯姊弟情深

陳凱琳(Grace)的龍鳳胎弟弟Derek,在剛過去的父親節於IG Post了他與爸爸的合照,因兩父子的樣貌掀起網民熱烈討論,Derek激似混血兒外貌,與他爸爸中國人樣貌的差異再度成為焦點。就連向來愛抽水的林作,亦以100萬港元挑機Derek讓他去驗Derek父子的DNA。一場DNA疑雲惹起了軒然大波,Derek就於昨日 (2/7) 冒住八號風波與太太Wing離港,乘夜機飛往加拿大,移民當地展開新生活。向來與弟弟感情極好,身為家姐的Grace亦有在風雨下去送機。

Derek post了這張父子照成為熱話(Instagram:@derek_hcc)

Grace今日早上post了一段她送Derek機的短片,雖然她十分不捨得弟弟,但兩人在機場仍開心地共舞。Grace寫道:「GCDC’s LAST DANCE 💃🏻 Was sending Derek and Wing to the airport and asked if D could spare 3 minutes for me to learn & record a dance video: here are the results….we tried, we really did. 😂😂😂 I love you D! Have a fanDANCEtic time in Canada❤️❤️」表示這是她和弟弟最後一次共舞,她叫Derek用3分鐘跟她學跳這隻舞以及拍片留念。片中可見兩人均除下了口罩,愉快地共度了在香港最後相聚的時光,並拍片留念,而兩人跳舞亦盡顯默契。

點擊睇Grace與Derek跳舞片段:

