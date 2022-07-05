搵鬼同你瞓｜麥詩晴靈探險出事　有靈體對佢有興趣想搵佢做老婆？

J2新節目《搵鬼同你瞓》由一班主持走訪猛鬼地帶靈探。最新一集由馮子亮和麥詩晴（Ceci）主持，到訪長洲的靈異地點。他們先到墳場行一圈，再做由嘉寶師傅指定的任務，蒙着眼在墳場感受，Ceci竟然差點出事，令師傅要急急叫停。



馮子亮身邊有男先人靈體。（影片截圖）

馮子亮在墳場的樹下，用金光符紅布蒙眼，他感受到有風掠過，節目組加上指示，指出他身邊有小朋友和男先人的靈體，師傅後來表示是有男先人好奇，因為他們用了金光符蒙眼之後，在靈體眼中是發光物，會以為他們是神，並沒有惡意。到Ceci蒙眼時，她在樓梯位坐下來，師傅表示她比較危險，因為本身她的陽氣好弱。師傅見到男靈體彎身似是在「聞她」，Ceci說︰「我覺得……好似有啲風咁……喺我……喺我前面。」另外，師傅見到有西裝男靈體企在樓梯上方，師傅說︰「多數呢個裝束……企咗喺度……都係搵老婆，佢唔一定葬呢個墳場。」她又說︰「有時漂漂泊泊嚟到呢度，可能佢個年代未結婚就死咗，佢就成日都諗住搵一個伴，所以探靈遇着呢啲，都有啲危險，所以要睇吓佢想做咩。」

師傅表示Ceci身旁有一個穿西裝的靈體想「搵老婆」。（影片截圖）

直到Ceci表示想嘔，加上手變冷，又感受到前面有人吹風，師傅立即叫停，上前救她，Ceci大呼︰「唔得啊！」、「我塊面麻咗！」等等，情緒激動。她形容為「feel到佢開頭係吹氣先，一下衝上嚟咁麻痺」，師傅直言是有「男士」對她有興趣，嚇得Ceci說︰「我冇諗過會咁，唔好搞我，對唔住，我做嘢咋！」之後她更跟師傅說想退出，不想再玩。

Ceci看上去非常不適，師傅給符水她喝。（影片截圖）

之後，馮子亮與Ceci勇闖相傳荒廢60年以上的大宅，師傅在屋內繫上銅鈴和紅線，主持入屋後，表示屋內沒有風，所以銅鈴紅線一響，是用來提醒他們。兩位主持更要在陰森大宅內「過夜」，凌晨時分講鬼故，突然二人聽到有離奇敲門聲，節目組將聲音放大後，的確可以清楚聽到有數下敲門聲，非常詭異，他們立即打給師傅求救。Ceci再次出現狀況，表示心跳好快，整個人顫抖，後來他們更聽到鈴鐺聲。最恐怖是他們聽到好多腳步聲，最後師傅上來叫停。節目尾聲，Ceci講感受時，表示︰「有幾下好希望係工作人員上嚟救我，因為聽到係好明顯嘅腳步聲，跟住我望，好明顯係冇任何人喺度，但係個腳步聲係行到好似喺我哋最近門口嘅風鈴前面，嗰個腳步聲係好大。」接着說︰「打完畀工作人員，一cut線，就聽到佢已經行咗入嚟。」她表示聽到的是幾個人的腳步聲，而不是只得一個人的，當時亦肯定沒有其他人。

兩位主持用儀器試圖與大宅的靈體對話。（影片截圖）

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