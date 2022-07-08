黃紫恩同「性女」波波一樣遭職場欺凌？　自爆遭拍檔強行推倒地上

黃紫恩（Jojo）就在IG上自爆遭到職場欺凌。（IG@jojotszyan）

現年24歲被稱為「TVB新一代性女」的黃婧靈（波波）早前在社交媒體上發表言論：「不管做甚麼，不同人會有不同的聲音，最重要清楚自己的位置和想法，不壓抑，我只順我天性，寧願獨處也不強融，寧可孤獨也不違心，我想的事少，過簡單的日子，做最簡單的人。」令網民懷疑她遭到同事的排擠，事後波波隨即再出Po澄清。不過今日（7/7）波波的拍檔黃紫恩（Jojo）就在IG上自爆遭到職場欺凌。

影片中見到Jojo寫道自己要實名舉報自己遭到職場欺凌。（IG/@jojotszyan）

Jojo今日（7/7）在Instagram上載一條影片，當中見到她與劉頌鵬（Enson）共舞，在影片中見到Jojo寫道自己要實名舉報自己遭到職場欺凌，原來是在跳舞時候Enson在轉圈時先是大力甩Jojo出去，之後在Jojo未能反應過來的情況下，大力把她按在地上，而Jojo就當場一字馬救場，不過相信只是朋友之間的打鬧，因為Jojo表示Enson在公報私仇。二人的互動就非常搞笑，她亦表示：「打交定係跳舞。」又在帖文中寫道：「多謝Enson用心良苦嘅訓練，相信以後我台上點樣跣親，我都有辦法救到場」。

二人完全唔似跳舞。（IG/@jojotszyan）

點擊下圖看更多上述內容及Jojo其他靚相：