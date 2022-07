馮盈盈成功通過CFA特許金融分析師考試　屢傳失寵疑為離巢舖路

現年28歲的2016年香港小姐前冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧,不論是劇集、綜藝節目抑或是大騷都總會見到她的蹤影。她更憑住首套主演的劇集《果欄中的江湖大嫂》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「飛躍進步女藝員」一獎。在無綫發展順利的Crystal星途無可限量,然而今年2月卻有傳她犯下3宗死罪,且已被公司掟入了雪櫃,甚至連她有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集,她亦慘被Out。Crystal近月的工作量明顯大減,失寵傳聞甚囂塵上。雖然她已否認遭雪藏,就連無綫電視總經理曾志偉月前接受《東張西望》 訪問時,對於Crystal被雪藏一事亦代為澄清說:「邊個人入過雪櫃啫?呢度冇人入雪櫃,其實係佢去咗隔離拉番佢返嚟咋!」但近日卻傳出她離巢之說。

馮盈盈於2014年大學畢業 (ig@crystalfyy)

Crystal昨日 (8/7) 於IG post了一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證)合格通知信,上面寫了她考獲及格的成績。Crystal留言表示:「It summarized my first half of 2022. To a finance-illiterate like me who has ZERO economic and business background, this is a miracle. Thank you to everyone who helped me. You know who you are.❤️ 」透露自己上半年都為了這個CFA考試而努力備戰,她完全是零經濟學和商科的背景,直言能夠考到是奇蹟。

Crystal考獲CFA Level 1合格成績。(馮盈盈IG)

她又寫道:「另外,今天是我爸爸的生日,雖然這只是個初階考試,很多人能輕易而舉通過,但我都想將此成績當作生日禮物送給他。早上八點考試,我希望預早一小時到試場準備。正當我苦惱如何在當天早上6點召車出門,爸爸二話不說主動要送我去考試 “當年你應考DSE 我全程接送,今次你考CFA 我也會一樣做,這次你會一樣合格的” 十年過去,時移世易,父母的愛始終不變。Daddy,我會繼續更加努力,勞煩你之後再車我去考場 #Level2 💪🏻」從信上可見該次CFA考試的及格只有38%,足見一定程度的難度,而Crystal今次順利合格,且表明會繼續考上去,即令不少網民猜測她疑為離巢無綫而鋪路轉行,似有意投身金融界做特許金融分析師。