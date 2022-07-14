簡淑兒坦言離開TVB前與社會脫節　「依家同世界嘅拍子近番啲」

簡淑兒（Jessica）今日（14/7）現身荃灣出席活動，與余德丞聯同法國NFT藝術家拍攝宣傳片，這是Jessica離開無綫（TVB）後首個活動，她接受《香港01》訪問時說：「其實開心嘅，出到嚟之後有好多唔同嘅新嘗試，同埋工作，另外又收到好多人嘅支持。」而現時恢復自由身的Jessica，分享自己正在籌備開設YouTube頻道，當中以美容及減肥等為主題，被問到很多藝人都有發展YouTube頻道會否競爭很大時，Jessica就坦言：「我覺得而家做乜嘢競爭都好大，每個人都有個人嘅style，有時候競爭大都係好事，冇人想喺冇競爭嘅環境下做嘢。」

簡淑兒離巢後接拍首個宣傳片拍攝，宣布將開設個人頻道拍攝短片分享日常，例如健康飲食心得。（陳順禎 攝）

脫離TVB後，Jessica表示很多事情都與以前不同：「以前喺公司好多嘢都好Standard，依家跳咗出嚟做嘢，要自己去傾、自己去揀同處理，會學到好多嘢。依家睇番好多唔同嘅嘢，會同呢個世界嘅拍子近番啲。（所以以前喺舊公司嘅時候有脫節？）因為係一個環境太耐，個人好自然會習慣，出到去先發覺所有嘢會唔同。」

Jessica透露自己在新媒體方面有向余德丞取經。（陳順禎 攝）

早前有傳媒報道男友麥大力有意離巢重操飛行員一職，被問到會否因為Jessica現時回復自由身亦會萌生同樣念頭時，她就笑言表示：「佢從來都冇講過，我諗大家都明白佢讀咗咁多年書，做機師係佢最大嘅一個夢想，呢一樣嘢佢唔會放棄，只不過係佢到底可唔可以兩樣同步做到，呢啲時候唔一定要二選一。」

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