903籃球賽︱34位歌星球員號碼大公開　Edan抽中「最強號碼」23號

商台將於9月3日在亞洲國際博覽館舉行《903 AllStar籃球賽》，屆時將分成DJ隊與歌星勇士兩隊熱血較勁。昨日（15/7），歌星勇士隊隊長張敬軒為隊員抽出所屬球衣號碼，並與DJ隊隊長森美於賽前首次碰頭。軒公作為隊長，而歌星勇士隊的正式陣容名單亦首次公開，兩隊隊長亦表示隊伍中有實力非凡的球員，為所屬隊伍在比賽前增添氣勢。



歌星勇士隊隊長張敬軒為隊員抽出所屬球衣號碼。

兒時英文名字與籃球巨星同名 張敬軒謂歌星勇士隊實力非凡

軒公揚言對歌星勇士隊的陣容充滿信心，當中看好Dear Jane成員Tim、MIRROR成員姜濤、馮允謙等，更表示他們是眾所周知的籃球猛將或運動高手。除了對隊員充滿信心，他又稱自己亦有相當實力，兒時已經有踢波的習慣，練得一雙充滿肌肉的小腿。同時亦笑稱自己有參與「七項鐵人」，項目包括起身、落床等等。隨後，軒公亦自揭兒時老師為他改的英文名，原來與籃球巨星米高佐敦（Michael Jordan）同名叫Jordan，直言老師也獨具慧眼得悉他的實力！

張敬軒與DJ隊隊長森美於賽前首次碰頭。

森美派出小儀與歌星勇士隊交換隊友

森美指歌星勇士隊的陣容光是顏值就夠吸睛，其中的美女隊員可以令整個隊伍士氣提升。因此森美在節目中提出要求，希望歌星勇士隊能夠與DJ隊交換女隊友，以增加自己隊伍的士氣：「我希望派出DJ隊的小儀跟對方換人，只要有美女坐在我方球場旁邊，足以令對手分心！」二人同時表示已經非常期待當日的賽事，必定會有一場精彩的龍爭虎鬥。

點撃睇完整陣容：

+ 8

球員號碼抽籤大典

及後，軒公為歌星勇士隊34名隊員抽出其所屬球衣號碼。作為隊長的他選了9號球衣為自己的幸運號碼，當中被指屬於米高佐敦（Michael Jordan）的「最強號碼」23號球衣，則落在MIRROR成員Edan呂爵安身上，而另一籃球傳奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的24號球衣，則由ERROR成員肥仔披上。相信各位隊員定必為自己所屬的號碼而戰，齊齊化身籃球之神在球場上大展球技。