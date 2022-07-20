楊卓娜拍劇壓力大患情緒病暫別10年　與歐錦棠對戲失場獲對方鼓勵

現年44歲的楊卓娜眨眼間原來已經入行21年，她日前接受《星光路上》訪問時回想初初入行拍劇時的演技，她透露自己當時連「走位」都不懂，完全是「一嚿飯」毫無演技可言。由於從未上過演技課程，令楊卓娜對鏡頭有所恐懼，她愈驚就演得愈差，NG多次就更加不敢演，楊卓娜更因為咁壓力大到患上情緒病，令她決定暫時擺低演員身份，轉為擔任節目司儀，更一做就做了10年。

原來楊卓娜曾主動放棄拍劇的機會！（影片截圖）

幾乎所有演員都相對珍惜演出的機會，但楊卓娜就爆當時自己收到PA的電話就驚到震：「我今日要用咩方法去推呢個工作好呢？我唔舒服？我病？我用好多方法去唔想返工。（當時你咁新就足夠膽去推Jobs？）唔係夠唔夠膽，係我個能力去唔到，我返到去會好辛苦，我覺得冇病都變到有病。」楊卓娜更透露當時的狀態非常自卑：「當時我都好大膽同公司反映咗，我覺得我失去咗自己，好想搵返個自信心返嚟先。我要去到另一個工作崗位，去做主持，唔怕鏡頭先啦，一去就去咗成10年。」

楊卓娜與妹妹楊茜堯在2002年夾份買樓。（視覺中國）

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楊卓娜生完BB後，獲得小青姐（梅小青，前香港無綫電視製作部（戲劇合拍）總監）青睞，再令楊卓娜重拾演員身份。她更非常感謝惠英紅和歐錦棠兩位前輩，前者就教她要鍾意自己的職業先會做得好，後者就教識她如何減壓：「當時我讀極啲對白都入唔到腦，一同阿田同棠哥對戲，就一片空白講唔到對白。」幸好當時棠哥睇得出楊卓娜係因為壓力大而失場，所以就叫導演等給他們小休一陣，重提此事，楊卓娜都不禁落淚表示感激：「佢話唔使緊張㗎，你得嘅，係咁鼓勵我，然後帶住我喺個廠到跑，我唔知點解要跑，但我都好乖跑咗幾個圈，跑咗幾個圈，但真係幫到我，真係放鬆咗落嚟，仲喺監製面前為我講好說話，叫佢畀多啲戲我。」

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