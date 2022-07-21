陳智燊倫敦飛香港不滿希斯路機場　直言感覺奇怪︰似小型啲嘅機場

早前陳智燊（Jason）掉低老婆宋熙年（Sarah）和兩個囝囝飛往英國，其後他將回程的經歷拍片放上YouTube，直擊英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）的實況。不過Jason似乎對機場頗為不滿，片段的標題有「英國機場混亂」、「DELAY 到癲咗呀」、「 排長龍」等字眼。



Jason排完隊辦登機手續大呻等足一個鐘好攰。（YouTube影片截圖@SARAH & JASON）

Jason先在倫敦希斯路機場飛多哈再轉機回香港，雖然他之前已在網上辦理登機手續，但在希斯路機場依然要「排長龍」等候辦理手續，更等足一個鐘，他直言︰「啲櫃枱開晒㗎，唔係冇人做嘢，係做得好慢。」Jason辦完手續，大概是下晝的時間，他想去免稅店購物，但店舖都沒有開，他說︰「我好想臨飛之前買啲嘢畀Sarah，都冇嘢開，所以而家就收拾心情，戴返個口罩，準備返屋企。」他之後更投訴︰「唔拍啦！冇嘢拍啊！舖頭又唔開，餐廳又唔想去。」Jason又說︰「個感覺好奇怪啊，感覺似係嗰啲小型啲嘅機場，其實Newcastle機場以前繁忙嘅時候都人多啲，咁而家Heathrow……以前好繁榮，而家相對就靜咗好多，好多！」

Jason本來想在希斯路機場購物，但好多商店都沒有開。（YouTube影片截圖@SARAH & JASON）

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上機之後，Jason對於飛機延誤亦稍有不滿，他在飛機上說︰「呢班機唔滿，暫時，因為啲人上得好慢，好慢。我哋起飛時間係遲咗半粒鐘。」其後終於去到多哈國際機場等轉機，Jason對機場就非常滿意，並直言︰「倫敦機場冇嘢開啊嘛，多哈而家凌晨兩點，開晒！買嘢先！」他指機場有24小時免稅店， 大讚「幾唔錯」！片段一出，有網民覺得Jason投訴多多，有人留言說︰「做人都幾唔grateful， 出境要預早幾個鐘去機場就一定㗎啦。唔買直航，再覺得時間長」、「如果咁不滿，點解又要去英國？」等等，不過同時亦有網民感謝Jason的分享。Jason亦有解釋自己是買不到直航，機票太難買，「唔直飛都要飛」，而且自己亦預早了4個鐘的時間到機場，他又指自己不是投訴，其實全程都算順暢。

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