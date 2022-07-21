呢鋪開乜｜蘇民峰分享咩鼻相同嘅逢賭必輸：鼻孔高矮，大小不平

J2即將推出一系列的新節目，今天（21日）會有蘇民峰主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答疑難。今集節目蘇師傅教觀眾搵第一桶金，同如何從鼻相判斷是否有正財或者偏財運。

師傅又有節目。（畫面截圖）

節目一開始便要求4位年青主持，寫下心目中第一桶金數額。Carmen最易滿足，要80萬元就夠，最大貪的則是Amber想搵1億元，Doniven同Sandy較相對貼地，同樣是1,000萬元。蘇師傅透露當年賺到第一桶金是100萬，接着用了55萬買入一寫字樓單位，之後輾轉做過髮廊、龍蝦批發等工作。1987年正式用風水命理搵食，他說︰「嗰時算命300（蚊）、睇相150（蚊）、50蚊睇掌。」同現在他的收費比，當然差很遠。

節目中多位主持，（左起）Doniven、Amber、Sandy同Carmen。（畫面截圖）

蘇師傅指從鼻相，可以斷定一個人的正、偏財運，他說︰「如果鼻孔高矮、大小不平，就一定逢賭必輸。」跟手指住Sandy話「呢啲就係嘞，一邊鼻孔闊、一邊鼻孔窄。」Sandy自認賭親都輸。蘇師傅話除咗鼻之外，手掌的財運線，都可以看到一個人有沒有偏財運︰「無名指對落如果有米字或者星紋，就代表有偏財運。」他亦只是見過一次有此星紋的人，真的中完六合彩中六環彩，贏了過千萬元彩金。