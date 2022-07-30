何猷君遇事唔搵媽媽梁安琪　將奚夢瑤擺第一位：我只會跟我老婆講

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤一直愛得甜蜜，兩人更不時高調放閃，羡煞旁人。日前何猷君接受傳媒訪問時，公開感謝老婆，令他可以平衡事業與家庭：「因為家庭很多平衡現在的這個壓力還是在她身上比較多一點，然後她也很支持我到處跑，為了工作奔波啊，然後我跟她的愛情關係又沒有任何受影響，我覺得這個還是挺開心的一個家庭生活狀態吧，就是我老婆其實才是我終生的合夥人。」



何猷君公開感謝老婆奚夢瑤。（影片截圖）

何猷君近年積極發展電競事業。（微博@何猷君MarioHo）

近年積極發展電競事業的何猷君，旗下的電競團隊多次在比賽中獲得冠軍，戰績理想，成功的背後亦離不開老婆的支持：「她支持我做所有我覺得make sense的事情，當然她也覺得這個行業是有它的值得努力的未來在裏面。」不過何猷君亦坦言工作上曾遇到不順，而他第一時間就會向老婆傾訴：「其實遇到不太順利的情況，我基本上不會跟他們講太多，我只會跟我老婆講。有時候可能我妹妹，我媽的話我就希望她老人家不要去為我擔憂太多，本來自己的困擾、自己的問題都是應該自己去解決吧，又不是小孩了現在，所以能解決自己解決就ok了。」

好恩愛。（微博@Ming奚夢瑤）

被譽為「數學天才」的何猷君除了家族背景顯赫之外，更是美國麻省理工學院（MIT）最年輕的金融碩士，不過他並沒有加入家族公司，而是決定白手起家，以電競作為創業的基點，用了兩年的時間，在2018年12月將所創建的內地數碼娛樂平台創夢天地在香港掛牌上市，成為上市公司CEO。何猷君坦言起初媽媽亦希望他可以接手家族事業，但最後還是放手讓他去闖：「我跟她更多的是說這個七、八年的這個目標由我自己來，展示我自己的實力，所以我也沒有過多的去問她要建議。」

成為上市公司CEO！（微博@何猷君MarioHo）