MIRROR演唱會︱陳志雲促請政府限期內找出事故原因︰要還傷者公道

MIRROR紅館演唱會嚴重事故已經進入第五天，政府部門亦相繼介入調查事件。陳志雲連日來在個人YouTube頻道更新事件最新發展，他表示昨日（1/8）與文化體育及旅遊局局長楊潤雄通電話時，對方說各部門仍在紅館持續蒐證：「小組會議調查將分階段進行，康文署、勞工處都會根據自己部門負責嘅法例調查，機電署同結構工程等專家都會參與其中。楊潤雄話，目前由於主要牽涉工程結構問題，小組會邀請工程專家協助調查，如果再引伸其他問題，就會尋求其他業界人士幫手，目標係一至兩星期內得到初步意外成因。」



MIRROR紅館演唱會嚴重事故已經進入第五天，政府部門亦相繼介入調查事件。（資料圖片）

MIRROR演唱會︱陳志雲斥大會安排令人失望 政府有責確保場地安全

陳志雲希望當局真的能夠在限期內找出原因，以及告知大眾箇中情況：「喺呢件事上，時間就係一切，一嚟，要還傷者公道，調查一日未畫上句號，當事人心情好難得到平息。二嚟，要確保舞台工作者能夠喺安全環境下工作。」

他續指雖然今次政府反應快，但能否有效率完成調查，就十分倚靠相關機構的全力協助：「希望呢啲機構能夠真心協助調查，而唔係千方萬計繞過問題、逃避責任，呢類型意外，真係一個都嫌太多。如果有人或機構做得唔夠好，應該要承擔番應有責任。」

+ 3

同場加映

MIRROR演唱會︱巨幕由左右轉變上下郁 改移動方向係意外導火線？

先睇頭兩場的屏幕移動：

+ 2

第三、四場巨型屏幕改成上下郁動：