陳茵媺出山準備入劇組　孖陳豪《羅密歐與祝英台》演史詩式戀情

早前Aimee陳茵媺承認將復出拍劇，更與老公陳豪演情侶令人相當期待﹗日前Aimee在IG透露自己正努力溫習劇本，其中一張照片影到劇本封面最後一字是「Tai」，正是8月將開鏡的新劇《羅密歐與祝英台》。

早前Aimee陳茵媺承認將復出拍劇，更與老公陳豪演情侶令人相當期待。（IG：@aimeechan_official）

2010年陳豪與Aimee因合作演出劇集《心戰》而擦出愛火，劇中二人飾演兄妹，如今相隔12年，兩人將以夫妻檔上陣，拍攝監製陳維冠的新劇，更會飾演情侶，亦是Aimee八年前《叛逃》後復出之作。有指陳維冠多年前曾誠邀她「出山」，但由於當時她覺得仔女年紀尚幼，故婉拒了對方，然而她心中熱愛演戲的那團火其實依然存在。陳維冠近年執導的《誇世代》、《殺手》亦與陳豪合作，早已建立默契。

Aimee陳茵媺上載照片，劇本封面最後一字是「Tai」，正是8月將開鏡的新劇《羅密歐與祝英台》。（IG：@aimeechan_official）

羅密歐與祝英台各是西方和中方文化的經典人物，劇集以羅、祝兩大家族相隔百年的鬥爭為主線，譜寫兩段轟轟烈烈、經歷重重苦難的戀情，將中西方經典名著以新穎的方式重新演繹。《羅密歐與祝英台》召喚了《新四十二章》裡的原班班底，繼續由陳維冠擔任監製，除了兩大主演陳豪和陳茵媺，還有周嘉洛、游嘉欣兩位新生代演員，周嘉洛繼續劇接劇，備受TVB力捧。

《羅密歐與祝英台》是影視博覽2022，無綫14套新劇中其中一套。

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