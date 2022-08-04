思家大戰｜李思捷激動劈炮嗌Shut Up　曹永廉遭姜大衞寸樣衰體臭

由李思捷主持及監製的無綫遊戲節目《思家大戰》第二季將於本周日（7日）晚首播。第一集嘉賓邀得姜大衞（John哥）率領的「衞李鍾情」隊，及王梓軒率領的「演鬥Gang」隊；「衞李鍾情」隊成員有John哥太太李琳琳、兒子姜卓文（細John）、女婿曹永廉及姪女姜麗文（Lesley）；「演鬥Gang」隊成員有唱作歌手鄭嘉嘉、Beatboxer dR. X（黃浩邦）、音樂人Logout Fan（范文浩）及張可永（Byron）。

被狂數「犯眾憎五宗罪」的思捷激到紮紮跳。

今集一大亮點，是在上周日晚首播的《開心無敵獎門人》中展示「豬隊友」非凡實力的Lesley。上季兩度挑戰均是失敗而回的Lesley，今次第三度挑戰自然有備而來、勢兇夾狼勢要一雪前恥。可惜她出師不利，答問期間因遭思捷追問與老公私人事由囂張自信慘變「紅都臉晒」，更弱弱地低呼了一句：「Oh My God！我四叔喺度，唔好問我呢啲嘢啦。」

另一亮點是今集火藥味濃，為慶祝《思家大戰》添食第二季，「演鬥Gang」應思捷要求即席大玩Acapella（無伴奏合唱）贈興，豈料王梓軒竟劈頭第一句便向思捷挑機︰「有啲人話李思捷緋聞多到太離譜，有啲人話佢今季冇嘢撈。」之後製作組再踩多腳「以一個字形容李思捷乞人憎嘅原因」為題目，引起嘉賓圍攻思捷，思捷最終忍不住大罵：「Shut up!」更一度發爛渣謂：「我返屋企唔撈喇！」場面搞笑。

John哥（右二）率領的「衞李鍾情」隊，成員包括（左起）兒子姜卓文、姪女姜麗文、太太李琳琳及女婿曹永廉。

另一條題目：「女兒第一次帶男友見家長，但作為父母唔鍾意未來女婿嘅原因係乜？」John哥諗都唔諗秒速撳燈搶答：「樣衰！」瞬間全場焦點落在他的真女婿曹永廉身上，曹永廉則以尷尬而不失禮貌的微笑回應。之後John哥搶答再補多槍，指不鍾意囡囡另一半有體臭，現場再度爆笑。而今集的「終極開口中」環節，勝出一方竟悉數答中所有「NO.1 Answer」。