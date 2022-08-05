MIRROR演唱會︱意外無阻ViuTV籌備《造星V》　煞停或涉鉅額賠償

MIRROR紅館演唱會上周四（28/7）發生慘劇，一塊巨型屏幕突然從高處墜落，導致兩名舞者受傷送院，其中一人是女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友李啟言（阿Mo），現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療留醫，情況危殆。

MIRROR演唱會︱阿Mo仍然昏迷深切治療部留醫 父母首度開腔回應

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阿Mo和12位MIRROR成員同為ViuTV選秀真人騷《全民造星》第一季參賽者，而意外發生前，從ViuTV分拆出來的MakeVille便舉行《全民造星V》招募記者會公開詳情，不但宣布接受海外人士報名，亦透露MIRROR正、副隊長Lokman（楊樂文）和AK（江𤒹生），以及ERROR正、副隊長肥仔（梁業）和阿Dee（何啟華）分別到加拿大溫哥華和馬來西亞吉隆坡尋找造星之材。

全民造星V｜首次開放海外人士報名 邊位MIRROR遠赴溫哥華揀蟀？

墮屏事件發生後，外界非常關注ViuTV、MakerVille，以至MIRROR和COLLAR的最新發展動向。昨日（4/8），COLLAR便在So Ching缺席的情況下到商台電台接受節目《叱咤樂壇》和《一圈圈》，而MIRROR前日亦到Viu總部與高層會面。據知情人士透露，MakeVille行政總裁魯庭暉昨日亦再次與相關人士開會，商討等日後節目安排。據了解，《全民造星V》會繼續籌備但延期播出，因為節目正式宣布招募之前，ViuTV方面已經「MIRROR出埠搵參賽者」作招徠，吸引大量廣告商投放贊助費用，所以若煞停《全民造星V》或牽涉鉅額賠償。另外，Lokman、AK兩人是否如期赴加國揀蟀仍是未知之數。

《全民造星V》監製許敬麟接受《香港01》記者查詢時，未有承認或否認消息，僅指一切詳情不便透露：「公司下個星期尾會公布。」