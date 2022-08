林作以法律角度指容海恩登報無意義：搶下版面，好似我抽水咁咋

容海容今日在報章刊登聲明,宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」,事緣保安局日前點名譴責及緝捕袁弓夷、何良懋及梁頌恆,在海外籌組所謂「香港議會」,涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪,容海容便登報聲明,宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」。

香港「抽水王」林作立即在社交平台說要給現時是大狀的容海恩一點專業建議,他指出在法律上,如果容海恩仍是她老公的太太,而老公並沒有脫離父子關係,那麼容海恩和袁弓夷依然是翁媳關係。

香港「抽水王」林作緊係有評論。(林作ig)

他更說:「本人也以遵理學校英文補習導師的身份給容小姐一個解釋:在英文裡你的身份是 daughter-in-law. IN LAW. 法律上。法律上你肯定還是正式是你先生的妻子。所以法律上你依然是 daughter-in-law for sure. 邏輯及英語本義而已。所以各位請放心,事件純一時衝動,搶下版面,好似我抽水咁咋。正式法律上來說無任何意義或改變。」

林作以法律角度抽水。

另一位藝人陳潔玲也在IG STORY評論容海恩事件,轉載聲明並留言:「容小姐的愛國情操很值得支持﹗但登報聲明都係稍欠力度,應該索性離婚以表忠貞呀﹗#加油你是最棒的﹗」

陳潔玲一向關心時事。(IG:kitling_chan)

陳潔玲在IG STORY轉載聲明並留言建議容海恩離婚。(IG:kitling_chan)

