MIRROR演唱會︱ViuTV節目安排受影響　姜濤《季前賽》不能倖免？

MIRROR紅館演唱會上周四（28/7）發生慘劇，一塊巨型屏幕突然從高處墜落，導致兩名舞者受傷送院，其中一人是女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友李啟言（阿Mo），現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療留醫，情況危殆。

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事件發生後，大量相關消息爆出，當中包括不少ViuTV節目受事件影響，當中包括《全民造星V》繼續搞但延期播出、《War of Dance》（現名《Flat Out》）被抽起，所以不少網民都認為姜濤、Ian（陳卓賢）主演的新劇《季前賽》都不能倖免。

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據了解，雖然ViuTV在節目安排方面大受影響，但主要影響的只是黃金時段的節目，其他時段的節目包括《晚吹》系列、《MM730》系列繼續如常拍攝，而ViuTV方面的確有考慮暫時抽起原定8月29日首播的《季前賽》，但現時還未有最後定案，若然最後決定暫緩，將會以在99台收視表現一直不錯的韓劇頂替。