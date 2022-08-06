林作發聲明自稱解決「婆媳糾紛」　爆與日籍女友拍拖另有目的

容海恩昨日（5/8）在報章刊登聲明宣布與家翁袁弓夷脫離「爺媳關係」，而香港「抽水王」林作除了在社交平台向容海恩提出專業建議，更「學」她發表聲明，指自己已經解決女友裕美與媽媽之間的「婆媳糾紛」。

容海恩昨日（5/8）在報章刊登聲明宣布同袁弓夷脫離「爺媳關係」。

林作（6/8）今日在Instagram發表聲明：「國之大義，分別維持母子關係及情侶關係。本人母親剛剛生日，反日反台獨情緒高漲，生日願望是由於反對本人與一日本籍女子交往，希望本人恢復單身，與和田裕美小姐脫離情侶關係。本人解釋，並無衝突，因為本人作為流著偉大祖國之血的中國人，每天在X着流着日本血（得一半，but anyway）的大和民族份子，實屬為祖國增光同出氣。並即場翻譯Keep your friends close but your enemies closer（親近你的朋友，但更要親近你的敵人）。媽媽表示明白。口才解決一切婆媳、爺媳、翁媳關係。」

香港「抽水王」林作緊係有評論。(林作ig)

網民對於林作這些行為已經見怪不怪，紛紛笑言：「頂你唔順」，又有人表示：「雖然有時林生會抽水抽到過火，但唔可以否認，好似你這種奇材都算係不可多得。」

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