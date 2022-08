林作發聲明自稱解決「婆媳糾紛」　爆與日籍女友拍拖另有目的

容海恩昨日(5/8)在報章刊登聲明宣布與家翁袁弓夷脫離「爺媳關係」,而香港「抽水王」林作除了在社交平台向容海恩提出專業建議,更「學」她發表聲明,指自己已經解決女友裕美與媽媽之間的「婆媳糾紛」。

容海恩昨日(5/8)在報章刊登聲明宣布同袁弓夷脫離「爺媳關係」。

林作(6/8)今日在Instagram發表聲明:「國之大義,分別維持母子關係及情侶關係。本人母親剛剛生日,反日反台獨情緒高漲,生日願望是由於反對本人與一日本籍女子交往,希望本人恢復單身,與和田裕美小姐脫離情侶關係。本人解釋,並無衝突,因為本人作為流著偉大祖國之血的中國人,每天在X着流着日本血(得一半,but anyway)的大和民族份子,實屬為祖國增光同出氣。並即場翻譯Keep your friends close but your enemies closer(親近你的朋友,但更要親近你的敵人)。媽媽表示明白。口才解決一切婆媳、爺媳、翁媳關係。」

香港「抽水王」林作緊係有評論。(林作ig)

網民對於林作這些行為已經見怪不怪,紛紛笑言:「頂你唔順」,又有人表示:「雖然有時林生會抽水抽到過火,但唔可以否認,好似你這種奇材都算係不可多得。」

點擊下列圖輯睇林作和裕美合照: