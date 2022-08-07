胡定欣由小角色做起捱到變視后　難忘當年演護士：我仲要係行過咋

由郭晉安、馬國明、唐詩詠、張曦雯等主演的TVB新劇《白色強人II》正在熱播，新加入的胡定欣在劇中飾演葉晴，與郭晉安飾演的YT明爭暗鬥。相隔三年再次有新劇推出，胡定欣繼續展現視后級演技，大獲好評。不過其實胡定欣當年亦是由小角色做起，TVB大寶藏日前公開了一段胡定欣與陳法拉一起接受訪問的短片，片中王祖藍問起兩人演過最小的角色是什麼：「訓練班裏面傳聞呢，我哋TVB最細係要由護士同埋妓女開始㗎。」原來胡定欣正正就是由護士演起，再一步步登上視后寶座！



胡定欣當年都是由護士演起。（YouTube影片截圖）

好難得有對白。（YouTube影片截圖）

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胡定欣自言曾經歷過演護士的時期：「我仲要係行過咋喎。」她曾在2003年劇集《俗世情真》及《戀愛自由式》中飾演護士，但都只有幾句對白。當年尚未從藝員訓練班畢業的胡定欣，被監製潘嘉德欽點在《衝上雲霄》中飾演馬德鐘妹妹凌卓芝，2003年她參演了多部劇集，但除淩卓芝一角之外，其餘都是閒角。

胡定欣在《衝上雲霄》中飾演馬德鐘妹妹凌卓芝。（影片截圖）

2004年在劇集《大唐雙龍傳》中飾演妖女「婠婠」一角的胡定欣，表面妖艷內裏天真的角色性格成功吸納不少粉絲。（影片截圖）

2004年在劇集《大唐雙龍傳》中飾演妖女「婠婠」一角的胡定欣，表面妖艷內裏天真的角色性格成功吸納不少粉絲。可惜之後胡定欣並沒有什麼角色成功跑出，直至2012年憑《拳王》飾演聾啞人士丁恩慈，奪得最佳女配角。2015年胡定欣憑《鬼同你OT》首度奪得視后，翌年再憑《城寨英雄》成功「冧莊」！

2015年胡定欣憑《鬼同你OT》首度奪得視后。（視覺中國）

翌年再憑《城寨英雄》成功「冧莊」！（視覺中國）