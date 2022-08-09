拆你個夢｜錢小豪認係兒子龐景峰包袱　「因為你有好出色嘅老竇」

錢小豪同龐景峰父子檔做節目嘉賓。（節目截圖）

ViuTV節目《拆你個夢》逢星期一至五晚上11時正播映。節目由杜如風（Helen）、ERROR成員吳保錡（保錡）和王頌茵（Kathy仔）擔任主持，並以嶄新手法將夢境化成影片，以搞笑方式替藝人嘉賓重返夢境，並透過夢境尋找藝人心結。昨日（8/8）播出的一集，邀請到錢小豪及他兒子龐景峰（Andrew）作嘉賓分享自己的夢境，並讓解夢專家辛巧琪（Binky）拆解夢境意思。

龐景峰向觀眾大展拳腳。（節目截圖）

當中龐景峰向觀眾大展拳腳，即場做前空翻及後空翻，令主持人紛紛大讚，Helen就問錢小豪：「有冇青出於藍先」，而錢小豪就先是拍手大讚：「好嘢，好到不得了啦。」之後他就問Andrew是否好大壓力，而仔仔只是以笑回應。

感覺Andrew好有壓力。（節目截圖）

此時，錢小豪就表示：「我唔怪你，因為你有個好出色嘅老竇，你係跟唔到我啲筋斗咁靚，我搵個層次低啲嘅同你比，你都唔夠比，我搵錢家樂。」話音剛落，Andrew當場大聲抗議回應：「我哋根本唔同！」之後就笑言：「我哋兩個啲春夢鬥唔過阿叔。 」而錢小豪就認輸表示：「好彩盈盈（湯盈盈）唔係到。」隨後錢小豪就大談他對於仔仔的想法：「我都希望佢可以青出於藍，其實我係佢包袱，佢永遠出來做咩動作片，都會有人將我同佢比較，我希望佢可以再努力鍛煉。」

錢小豪認自己係兒子龐景峰包袱。（節目截圖）

在Andrew的夢境中，曾經出現槍殺喪屍的情景，而解夢專家Binky認為上述情況有機會是與父母離異有關，就問Andrew是否有怨恨過爸爸。Andrew就直言表示在自己13到19歲時，在兩邊都沒有開心的感覺：「好似掉低我自身自滅，我唔可以用嬲呢個形容詞，因為你見一個人多就唔會記得到佢做過咩，但係少見就會記得同行對方一齊做嘅傻事，我同老竇嘅關係唔似父子，反而似兄弟，我係鍾意嘅。」，而錢小豪亦表示當初對於父子關係感到遺憾：「好似一套電影一開場後，就斷曬片，宜家Happy ending！」

大和解。（節目截圖）

點擊下圖看更多相關圖片：