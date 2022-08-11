「細龍太」陳偉琪自爆被慢性病纏繞十年：綁鞋帶都有問題！

陳偉琪（Vicky）憑無綫（TVB）《愛·回家之開心速遞》角色「細龍太」變得入屋，但她去年正式告別無綫（TVB）後便曝光機會大減。現時已經轉型做KOL的她，頻頻獲邀到世界各地不同酒店Staycation，早前到訪瑞典、匈牙利等地也會與網友分享靚相。Vicky今日（11/8）上載一條影片，當中的打扮如往常一樣性感，短褲配合Sports bra，大曬健康美！

Vicky IG好多靚相！（IG/@vthechan）

影片中Vicky向網民分享「七日斷食」進行到第二日的感受，表示現時極度肚餓，就連在發夢都會見到美食，而這次的斷食讓Vicky有重大發現，就是自己患上類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis）：「我一直都覺得自己有呢個問題，有睇過醫生，大概發生係十年前，但係醫生話『你啲關節冇問題』，但我覺得好出奇，咁點解我啲日日起身開唔到隻手，間唔中腳踭同手踭會有啲痛。」Vicky表示在查找有關斷食的資料時，發現自己的病徵與類風濕性關節炎一樣，同時發現「七日斷食」對這個病有一定的幫助。

Vicky向網民分享「七日斷食」的感受。（IG/@vthechan）

Vicky直言這個病為她帶來不便，更有心驚的感覺：「朝早起身開唔到隻手都幾恐怖，綁鞋帶都有問題，刷牙我都唔知要點樣拎，開唔晒隻手都真係好辛苦。」而網民就安慰Vicky表示：「小心身體呀，唔好夾硬頂呀」、「主要是基因問題，多聽醫生勸告，靜心治療便可」。

點擊下圖看更多Vivky性感圖片：